5 esercizi a casa per smaltire la pancia bassa e molle e rimettersi in forma dopo le feste

L’abbuffata delle feste ha aumentato i centimetri del girovita? Niente paura. Se cerchiamo un modo semplice e veloce per dimagrire, potremmo provare 5 esercizi specifici per fianchi e addome. Si fanno comodamente da casa, senza bisogno di alcun attrezzo e in totale libertà. Ecco quali sono e come svolgerli, con dei consigli sull’alimentazione

Il Natale ha molti vantaggi, ma c’è chi lo teme per un motivo ben preciso. Tra cenone della Vigilia, pranzo in famiglia e Capodanno è quasi scontato prendere chili. E così, il peso forma che abbiamo tanto faticato per raggiungere sarà in poco tempo un lontano ricordo. Per fortuna, ci sono dei metodi pratici per riprendere la linea perduta; uno su tutti l’allenamento.

Non per forza dobbiamo andare in palestra. Anche nella nostra stanza possiamo esercitarci con qualche semplice movimento. Gli esercizi consigliati qui, in particolare, saranno perfetti per scacciare il senso di rimorso per quello che abbiamo divorato ed eliminare i rotoli di ciccia.

5 esercizi a casa per smaltire la pancia e dimagrire con successo

Dopo un buon riscaldamento di almeno 10 minuti, potremo eseguire il primo esercizio: la corsa sul posto. Basterà alternare al movimento di un braccio quello della gamba opposta, come se si stesse correndo ma senza muoversi. Potremmo anche variare, alzando le ginocchia o scalciando coi talloni all’indietro.

Proseguiamo con lo step. In questo caso basterà servirsi di un gradino. In assenza, vanno bene anche dei libri impilati o qualche scatola solida. Una volta in posizione iniziamo a salire e scendere dalla base, tenendo il ritmo per un po’.

Anche gli addominali sono parte integrante dell’allenamento per definire. Possiamo eseguire quelli classici oppure puntare su delle alternative altrettanto efficaci. Per esempio, potremmo partire supini con le gambe piegate e le mani dietro la testa. Da qui, portiamo un ginocchio verso il petto e ci avviciniamo col gomito opposto fino a sfiorarlo.

Raddrizzamento busto e plank laterale

L’esercizio seguente si esegue in posizione prona, ovvero distesi a pancia in giù. Teniamo le mani appoggiate a terra, con i gomiti flessi. Quindi alziamo il bacino, cercando di mantenere il busto dritto e l’addome in tensione mentre andiamo su e giù.

L’ultimo movimento è quello del plank, eseguito, però, di lato. Ci mettiamo appunto su un fianco, appoggiati sui gomiti. Solleviamo ancora una volta il bacino e teniamo le gambe sovrapposte. Appoggiamo le mani sui fianchi e cerchiamo di restare in linea col busto per il tempo necessario.

Cosa mangiare per dimagrire la pancia?

Oltre a questi 5 esercizi a casa per smaltire la pancia, potremmo aiutarci con qualche consiglio sull’alimentazione che sfati i miti comuni.

Il primo punto è sui carboidrati: secondo gli esperti non sarebbe necessario escluderli totalmente dalla dieta, anzi. Cereali, legumi e verdura sono le fondamenta di una sana nutrizione. Proviamo anche le versioni integrali, ricche di fibre.

Un discorso simile andrebbe fatto per i grassi. Evitarli del tutto non favorirebbe il dimagrimento, soprattutto se li si sostituisce con zuccheri e cereali raffinati.

Anche i cibi senza glutine, seppur necessari per alcuni individui, non costituirebbero una soluzione valida per perdere peso. Questo perché conterrebbero un elevato numero di calorie e al contempo sarebbero spesso poveri di fibre.