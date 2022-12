Svelate le date più fortunate del 2023! Ecco quali segni zodiacali godranno di benessere e felicità

Secondo l’oroscopo, nel 2023 ci saranno diversi eventi astrologici che influenzeranno i segni dello zodiaco. Non ci resta che proseguire nella lettura per scoprire quali saranno i più importanti!

Manca una settimana alla fine di questo strano 2022 che, per molte persone, non è stato così favorevole. In continuità con il biennio precedente, infatti, stiamo attraversando un periodo di estrema crisi, sia a livello economico che sociale e politico. Tuttavia, non c’è da demoralizzarsi perché, nel nostro piccolo, abbiamo ancora qualche possibilità per migliorare la nostra situazione.

Per farlo, dobbiamo innanzitutto sfruttare questi giorni di relax per riflettere sui traguardi raggiunti nell’anno appena trascorso e, soprattutto, sugli errori. Questo ci permetterà di iniziare l’anno nuovo con un altro spirito e, sicuramente, con qualche buon auspicio in più. Un altro modo per iniziare questo 2023 con il piede giusto, inoltre, potrebbe essere quello di leggere le previsioni dell’oroscopo.

Secondo l’oroscopo, infatti, il 2023 sarà, per molti segni dello zodiaco, un anno di crescita e, soprattutto, di rivincita rispetto al 2022. Ciò sarà favorito da diversi transiti interplanetari che, nel corso dei mesi, si riveleranno decisivi per le sorti di alcuni segni zodiacali.

Ecco svelate le date più fortunate del 2023

Uno dei transiti più importanti sarà il passaggio di Saturno dall’Acquario ai Pesci, che avverrà precisamente il 7 marzo. Questa data farà letteralmente da spartiacque tra il passato burrascoso degli ultimi due anni appena trascorsi e il futuro, che sarà più ricco di speranze. Saturno, infatti, grazie a questo passaggio, tenderà ad avvicinarsi di più al mondo dei sogni e della spiritualità, tralasciando il rigore e la razionalità. A beneficiarne saranno soprattutto l’Ariete, il Cancro e proprio i Pesci. Per altri segni, invece, questo transito potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Infatti potrebbe nascere in alcuni una tendenza a isolarsi dagli altri, alienandosi in un mondo di fantasie. Chi è nato sotto i segni del Toro e del Leone, in questa fase dovrebbe fare molta attenzione in questo senso.

Giove e Plutone saranno i protagonisti della stagione primavera-estate

Due mesi più tardi, il 16 maggio, avrà luogo un altro importantissimo transito. Giove, infatti, abbandonerà il segno dell’Ariete e passerà nel Toro, dove rimarrà fino a maggio 2024. Per tutto il 2023, quindi, Giove, che nell’astrologia è associato alla prosperità, alla fortuna e alla crescita, influenzerà positivamente parecchi segni zodiacali. Durante la primavera, ad esempio, i segni prediletti saranno Vergine e Sagittario. Per questi ultimi arriveranno grosse opportunità a livello lavorativo e ci saranno anche delle piacevoli novità dal punto di vista sentimentale.

Infine, un altro transito che risulterà decisivo nel 2023 sarà quello di Plutone che, a cavallo tra maggio e giugno, passerà ufficialmente in Acquario. Questo evento astronomico avvantaggerà sicuramente i segni d’Aria, come Gemelli e Bilancia, e un altro segno di Terra, ossia il Capricorno. Dall’estate, in poi, si assisterà ad un netto miglioramento delle condizioni economiche e anche i rapporti interpersonali andranno a gonfie vele. La seconda parte dell’anno non sarà altrettanto fortunata, invece, per i nati sotto il segno dei Pesci e del Cancro. Quindi, se vogliamo capire come andrà l’anno prossimo, ecco svelate le date più fortunate del 2023.