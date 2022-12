In cerca di casa per Capodanno? Ecco come trovarne una e le destinazioni migliori dove andare

In cerca di casa per Capodanno-proiezionidiborsa.it

Vogliamo affittare casa per la notte di San Silvestro? Vediamo come fare e i luoghi consigliati dove passare un Capodanno italiano da ricordare

Ora che Capodanno è più che mai vicino, non resta molto tempo per decidere quale sarà il luogo in cui festeggiarlo. C’è chi lo trascorrerà in casa propria, con gli amici o in famiglia. E chi deciderà di passarlo altrove, magari prendendo una casa in affitto. In quest’ultimo caso dovremo sapere come cercare e quali sono le opzioni a nostra disposizione. Vediamo, perciò, a quali metodi affidarci e come trovare la destinazione ideale.

Ecco come muoversi se si è in cerca di casa per Capodanno

Sogniamo di passare l’ultima notte dell’anno in montagna? O ci basta un appartamentino low cost in cui brindare? Quale che sia la nostra intenzione, potremo affidarci al web. Eseguendo una ricerca mirata su internet, sarà facile scovare qualche sito da cui prenotare i diversi alloggi disponibili.

Uno di quelli consigliati e tra i più noti è Airbnb. La sua interfaccia comoda e completa permette all’utente di districarsi al meglio tra la miriade di offerte presenti. Grazie alle foto di case e appartamenti e la possibilità di effettuare una ricerca filtrata riusciremo a trovare quello che fa per noi.

Come alternativa potremmo indirizzarci sulla pagina di HomeToGo. Questo sito si differenzia per la capacità di confrontare i risultati che arrivano da molti altri portali affini. In modo tale che il visitatore possa avere sott’occhio il rapporto qualità prezzo migliore. Altro punto di forza è l’interfaccia davvero minimale e molto intuitiva.

Sulla falsa riga di Airbnb funziona poi Vrbo. Qui potremo cercare tra tantissime offerte di case vacanze, ville e altro ancora e trovare quella più adatta alle nostre esigenze. Sulla home potremo osservare sin da subito le mete più gettonate dai turisti, che ci forniranno una prima linea guida con cui orientarci.

Le migliori destinazioni in Italia per il Capodanno alle porte

Chi è in cerca di casa per Capodanno potrà scegliere tra uno svariato numero di località. L’Italia mette in mostra proposte variegate, a partire dal Nord. Pensiamo alle Dolomiti del Trentino, che tra baite e chalet offriranno un’esperienza sensazionale. Luoghi come Ortisei, Cortina e la Val Gardena sono inviti a nozze per gli appassionati dell’alta quota.

Se preferissimo il mare, potremmo puntare su una delle destinazioni più amate dai viaggiatori italiani e stranieri: Rimini. In occasione di Capodanno le tante discoteche della città si accendono e trasmettono ore di musica sulla quale muoversi a passi di danza. Per chi non resiste alla bellezza sarda, invece, spunta l’imperdibile offerta di Alghero. Ogni anno, grazie all’evento conosciuto come Cap d’Any, la città si anima di feste e spettacoli. Per l’ultimo dell’anno si prevede di solito un concerto con artisti di calibro nazionale, arricchito dagli spettacoli di fuochi d’artificio.