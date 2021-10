Il cappotto è l’indumento più apprezzato e indossato durante il periodo che va dall’autunno fino alla primavera inoltrata.

Un capo senza tempo che, se scelto con attenzione, può rivelarsi un investimento da tramandare di generazione in generazione.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Un capo meraviglioso che renderà fantastico anche il look più semplice, infatti è ottimo anche abbinato alla tuta da ginnastica.

Ci sono, però alcuni diffusissimi errori che potrebbero far venir meno l’eleganza di questo indumento.

5 errori da non fare per indossare il cappotto come donne eleganti e di classe

I cappotti più in voga degli ultimi periodi, da quelli “accappatoio” ai teddy sono caratterizzati da una vestibilità molto ampia.

Per questo motivo sarebbe preferibile non indossare capi oversize sotto ad un cappotto molto abbondante. Il rischio, infatti, è quello di apparire molto più voluminose di quello che si è in realtà.

Per evitare l’inconveniente, quindi, sarà molto utile optare per un paio di jeans skinny o, in generale, qualcosa di più stretto.

Lunghezze

Lo stesso discorso fatto per l’ampiezza potrebbe, poi, essere sfruttato anche per le lunghezze.

Infatti i cappotti andrebbero sempre scelti a seconda delle proporzioni di ognuna. Se non si è altissime un cappotto molto lungo rischia di accorciare ulteriormente le figura.

Sarà perfetto scegliere un cappotto più corto che permetterà, così, di rispettare maggiormente le proporzioni.

Per questo motivo è importante fare attenzione anche ai piccoli dettagli del capo che si andrà ad acquistare.

Punto vita

Per esaltare di più la figura nel caso di modello oversize si potrà far risaltare il punto vita. Magari utilizzando una cintura, molti cappotti per ovviare al problema possiedono già una cintura. In alternativa si potrà scegliere una cintura più o meno spessa da abbinare sapientemente al cappotto.

Abbinamento tra colori

Sarà, poi, molto importante il corretto abbinamento tra outfit indossato e cappotto. I colori, infatti, andrebbero scelti in armonia tra loro, anche in caso di contrasto.

Per smorzare la serietà di un look monocromatico, poi, si potranno utilizzare cappotti di colori accesi come ad esempio il rosso. Sicuramente i contrasti molto forti sono belli ma è necessario portarli con attenzione per evitare scivoloni.

Scarpe e cappotto

Anche le scarpe dovrebbero essere abbinate bene al cappotto. Nel caso di cappotto indossato da una persona non altissima sarebbe preferibile utilizzare una scarpa con tacco per slanciare la figura.

Tuttavia si tratta solo di consigli, anche indossare le sneakers o degli anfibi secondo la moda del momento sarà perfetto per situazioni più informali. Ecco, quindi, i 5 errori da non fare per indossare il cappotto come donne eleganti e di classe.