È incredibile come arriva subito l’appetito quando pensiamo a una fetta filante di pizza. Questo semplice impasto di acqua, farina e lievito è una piccola magia perché è in grado di sprigionare in bocca gusti unici e sensazionali.

Inoltre, se si è alla ricerca di allegria in tavola questi sono i cibi giusti da scegliere tra i quali troviamo proprio la pizza, inno del buonumore.

Questa poesia della bontà ha infinite varianti e ciascuno di noi sicuramente avrà quella preferita. In questo articolo, però, vogliamo dedicarci alla stagione che stiamo vivendo per ora e che è l’autunno. Perché anche la pizza può accoglierla e rappresentarla tra i suoi bordi gonfi e bruciacchiati.

Vedremo, quindi, come abbinare alcuni prodotti tipici del periodo per creare dei condimenti da leccarsi i baffi.

Esplosione di colori e sapori autunnali con queste 4 golosissime varianti per condire la pizza

Questi sfiziosi condimenti che ci faranno venire l’acquolina in bocca solo leggendo andranno ad impreziosire la nostra pizza.

Se stessimo, però, cercando anche una ricetta per preparare l’impasto potremmo consultare quest’articolo in cui parliamo della ricetta più famosa al Mondo che è proprio quella della pizza.

È una versione di impasto molto “basic” e tradizionale, con pochi e rigorosi passaggi, ma possiamo sbizzarrirci come più vogliamo. Per esempio, possiamo utilizzare delle farine integrali oppure aggiungere all’impasto dei semini come quelli di papavero, di lino o di zucca. Ecco che ora, non ci resta che scoprire l’esplosione di colori e sapori autunnali con queste 4 golosissime varianti per condire la pizza.

Trionfo dei funghi

Partiamo proprio da qui. La basa è quella della pizza Margherita con passata di pomodoro e mozzarella. A questa aggiungiamo qualche fettina di scamorza affumicata, funghi Champignon tagliati sottili e qualche porcino, tutto a crudo. Inforniamo e, appena sfornata, completiamo con un filo d’olio a crudo e una spolverata di origano e pepe.

La regina dell’autunno

Non può mancare una pizza con la zucca. Ripassiamo la sua polpa in padella con aglio e rosmarino e nel frattempo sgraniamo un tocchetto di salsiccia privandolo del budello. Partendo sempre da una base Margherita, aggiungiamo la zucca e la salsiccia e inforniamo.

Il verde bouquet

È proprio il broccolo che prima va sbollentato e poi ripassato in padella con aglio, olio e peperoncino. Cospargiamo il nostro disco di mozzarella e gorgonzola piccante, senza passata di pomodoro, e poi aggiungiamo il broccolo. Inforniamo e completiamo con un filo d’olio a crudo e una spolverata di pecorino.

La tricolore

Infine, celebriamo lo stivale con i suoi colori verde, bianco e rosso. Anche questa pizza ha una base bianca con mozzarella e l’andiamo a impreziosire con un pesto di cavolo nero, prima spadellato con aglio. Aggiungiamo pomodorini secchi e zucchine genovesi a rondelle. Inforniamo e completiamo con olio e scaglie di mandorle. È proprio così che possiamo portare l’autunno in tavola anche con la pizza. Via libera alla fantasia tra particolari ortaggi di stagione e abbinamenti ghiotti.

