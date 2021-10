È arrivato l’autunno. In questa splendida stagione arriva il tempo di gustare le castagne. Nessuno resiste al profumo delle caldarroste. Mentre in casa preferiamo prepararle al forno. La castagna è un frutto che riesce sempre a scaldarci nelle sere più fredde.

Tuttavia, in questo articolo non proporremo la solita ricetta delle castagne cotte al forno o in padella. Questa volta vogliamo presentare un modo tutto nuovo per assaporarne il gusto dolce. Infatti, Non abbiamo mai provato castagne così con questa ricetta senza zuccheri aggiunti che delizia il palato.

Bastano solo 20 minuti di cottura e pochi minuti di preparazione. Avremo bisogno di due soli ingredienti. Così si otterrà un dessert straordinario che sorprenderà chiunque ne mangi un cucchiaino. Siamo pronti a scoprire di cosa si tratta. Invitiamo anche alla lettura dell’articolo su come usare le castagne come non avete mai pensato.

La ricetta che desideriamo presentare oggi è un dolce al cucchiaio che rincuora nelle triste serate autunnali. La sua cremosità è pari al sapore delicato delle castagne, poiché le castagne bollite sono già abbastanza caloriche, questo dolce è pensato per non avere zuccheri aggiunti.

In questo modo anche chi è a dieta non avrà problemi e lo gusterà senza rimorsi. Il dolce in questione è la crema di castagne senza zucchero. Gli ingredienti necessari sono:

500g di castagne;

1 filo d’olio extra vergine;

400ml di latte di mandorla o cocco (in alternativa panna di cocco).

Solo due ingredienti possono sorprendere. Ma il risultato della preparazione sorprenderà ancor di più. Iniziamo lessando le castagne ponendole in un’ampia pentola coperte con acqua fredda. Lasciamo cuocere almeno per 20 minuti prima di scolarle. Ora andranno lasciate raffreddare e dopo sbucciate.

Dopo averle sbucciate, le castagne dovranno essere tritate grossolanamente. Prendiamo una pentola e aggiungiamo un filo d’olio e le castagne. Dopo pochi minuti uniamo 300ml di latte o la panna di cocco. Il tutto dovrà cuocere a fuoco lento per mezz’ora. Ricordiamoci di mescolare ogni tanto per non far appiccicare il composto sul fondo della pentola.

Quando il liquido sarà quasi del tutto assorbito il composto dovrebbe presentarsi cremoso. Essendo presenti ancora delle castagne in pezzi è necessario frullare il dessert. Con un minipimer frulliamo latte e castagne per creare una crema liscia e corposa. Nel caso ce ne sia bisogno aggiungiamo un po’ del latte rimasto. Il dessert è pronto. Questa preparazione può essere consumata da sola oppure farcire una torta, o ancora accompagnare un buon biscotto.