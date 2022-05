Sarebbe bello potersi permettere abiti di lusso e modelli all’ultima moda appena usciti in negozio. Per stare dietro a tutte le tendenze del momento ci vorrebbe un vero patrimonio. Due settimane prima indossano tutti i bermuda, due settimane dopo si passa alla gonna midi. Il rischio è ritrovarsi con troppe cose dentro l’armadio e mai niente che sia davvero raffinato e di classe.

Per creare uno stile unico che sopravvive anche alle mode del momento è importante saper abbinare i capi. Non serve per forza seguire le tendenze e ritrovarci con il portafoglio vuoto. Possiamo combinare capi che abbiamo già e impreziosirli con dei dettagli che ci rendano più eleganti. Il segreto per avere uno stile impeccabile è proprio saper abbinare alla perfezione colori e tessuti.

5 cose da indossare per essere eleganti e raffinate abbinando questi capi economici che abbiamo già nell’armadio

Cominciamo dalle scarpe, la tendenza del momento punta alle sneakers o agli intramontabili anfibi, anche in estate. Ma se vogliamo rendere elegante qualsiasi outfit, le scarpe a cui non possiamo rinunciare sono i mocassini. Questo modello di scarpe non è solo comodissimo, ma anche un’alternativa al sandalo gioiello o alle ballerine. Ne abbiamo sicuramente almeno un paio nell’armadio, magari comprato diversi anni fa. Ma il vantaggio di queste scarpe è che non passano mai di moda e soprattutto durano a lungo. Non si rovinano facilmente come i tacchi a spillo, sono più comode e stanno bene a tutte le età. Conviene investire in alcuni capi di qualità come un buon paio di mocassini, non ce ne pentiremo.

Pantaloni o gonne, basta che siano così

Pantaloni o gonne dal taglio dritto e morbido sono un evergreen che viene riproposto in ogni collezione. Abbiniamoci sopra una maglietta bianca o una camicia leggera, che sono due capi che sicuramente già abbiamo in casa. Tutto monocromo, scegliamo toni tenui o anche più accesi in base alle preferenze. Questo ci permetterà di essere sempre impeccabili e alla moda, al contrario delle stampe o delle trame. Oggi va di moda il motivo geometrico, ma tra qualche mese sarà completamente superato.

Non blazer o giacche dalle maniche arricciate

Se abbiamo bisogno di una giacca per le serate più fresche usiamo una camicia, meglio ancora se un po’ over. Non dobbiamo per forza portarla come capo principale del nostro look per renderla elegante. Indossiamola aperta sopra un top o una blusa attillata, ma anche un body. Maniche arrotolate fino ai gomiti, colletto aperto ed eccola trasformata in un cardigan o in una giacca. Concludiamo con qualche accessorio luminoso e brillante che fa sempre la differenza, anche di bigiotteria. L’importante è che si tratti di accessori ben rifiniti e soprattutto ben curati.

Insomma, ecco 5 cose da indossare per essere eleganti e raffinate a qualsiasi età e senza spendere un euro. È sicuramente un bel vantaggio saper rendere chic ogni look senza dover spendere cifre spropositate.

