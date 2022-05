Dal punto di vista turistico, l’Italia è rinomata in tutto il Mondo. Da sempre, ogni anno, migliaia di stranieri vengono nel Bel Paese per trascorrere le vacanze o per fare viaggi all’insegna dell’arte e della cultura. D’altra parte, abbiamo un patrimonio inestimabile sia a livello artistico che paesaggistico. Per vacanze rilassanti, si può spaziare dal mare alla montagna. Per viaggi più culturali, abbiamo decine di città d’arte celebri ovunque.

Oltre alle mete e alle attrazioni più note, in Italia ci sono anche luoghi poco conosciuti ma, non per questo, poco gradevoli da visitare. Anzi, spesso e volentieri, accade che i luoghi secondari e misconosciuti riescano a stupire rispetto alle ormai celeberrime Venezia, Roma e Firenze. Molto probabilmente, ad esempio, pochi sapranno dell’esistenza di un luogo del centro sud Italia che ricorda i canyon americani. Nelle prossime righe parleremo di una località deliziosa che si trova vicinissima ad una delle mete più rinomate del Bel Paese.

È a due passi da Venezia questa coloratissima isola poco nota dove mangiare pesce e bere buon vino in tutto relax

Ci troviamo a Mazzorbo. Con appena 300 abitanti circa, è una delle isole abitate più tranquille della laguna veneta. Una passerella in legno, il cosiddetto Ponte Longo, la collega alla ben più nota Burano. Mazzorbo merita una visita perché qui si conosce una Venezia “diversa”. Qui l’atmosfera è molto più rilassata. Per questo, si riesce a respirare un’aria più vera e genuina. A differenza delle vicinissime Burano, Murano e Torcello, Mazzorbo non si è ancora aperta al turismo. Anzi, è ancora legata ad un passato agricolo. Le antiche casette dei pescatori sono state restaurate e dipinte con colori molto vivaci. Inoltre, le rimesse per barche sono state trasformate in caratteristici localini.

Cosa vedere a Mazzorbo

Una delle attrazioni più importanti da visitare sull’isolotto è la tenuta Venissa. Una proprietà nota per la coltivazione dell’uva Dorona, un prezioso vitigno autoctono veneziano, e la relativa produzione del vino. All’interno della tenuta vi sono numerosi orti e appezzamenti di terreno che danno vita ad un paesaggio agreste molto rilassante. Parecchio suggestive anche le mura medievali, ben conservate, che circondano il perimetro della tenuta stessa. Incastonata tra meravigliosi roseti e vigneti, si trova la Chiesa di Santa Caterina, l’edificio religioso più importante dell’isolotto, in stile gotico romano. Il campanile, un poco inclinato, ospita la campana più antica della laguna di Venezia.

Come raggiungere l’isola di Mazzorbo

Come già accennato, quest’isola bucolica è a due passi da Venezia. Per raggiungerla basta quindi prendere la linea che parte dall’attracco di Fondamenta Nove a Venezia e che si dirige a Burano. Il tragitto dura 40 minuti circa. È possibile imbarcarsi anche a Murano, Treporti, Punta Sabbioni o dal Lido di Venezia.

Lettura consigliata

È in Italia questo incredibile luogo desertico che ricorda le steppe asiatiche