Le ricette di mare hanno sempre il loro fascino e conquistano la tavola anche dopo l’estate. Buone e genuine, sono il piatto ideale per soddisfare il palato mangiando cibo sano.

Ovviamente, tra gli alimenti che non possono mancare in una dieta equilibrata c’è anche una carne magra e saporita come questa. Ma il pesce è davvero qualcosa a cui riesce difficile, se non impossibile, rinunciare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ostacolo che ci si pone davanti nella preparazione di queste ricette è il costo spesso elevato. D’altronde, la qualità si paga. Oggi vedremo che per fortuna non sempre questa regola vale.

La pietanza che prepareremo non ci svuoterà il portafogli e vedrà come protagonista indiscusso il pesce spada. È un omaggio alla cucina mediterranea e ai suoi sapori inconfondibili.

Si prepara in poco tempo e, se seguiremo tutti i passi nel modo corretto, otterremo un risultato da 10 e lode. Vediamo come fare.

Ingredienti

Il nome è già una garanzia. Il pesce spada alla siciliana è un piatto che rispecchia inequivocabilmente la cucina di una magnifica terra come la Sicilia. Ecco cosa ci serve per dare vita al nostro piatto.

Dosi per 2 persone:

300 gr di pesce spada a fette;

50 gr di olive senza nocciolo;

300 gr di pomodorini freschi;

una manciata di pinoli;

uno spicchio d’aglio;

origano q.b.;

sale, pepe e olio evo a piacere.

Un piatto di pesce così economico e veloce è perfetto per chi ama il sapore del mare

Prepariamo una padella capiente in cui versiamo un goccio d’olio e lo spicchio d’aglio. Facciamo insaporire, nel frattempo ci occupiamo dei pomodorini. Li laviamo sotto acqua corrente, quindi li asciughiamo e tagliamo a metà.

Versiamo i pomodorini nella padella con olio e aglio, poi insaporiamo con origano e sale. Lasciamo cuocere per 10 minuti, poi aggiungiamo anche le olive tagliate a rondelle.

A questo punto togliamo l’aglio e adagiamo in padella il pesce spada. Lo cuociamo per 2 minuti da entrambe le parti, mettendo il coperchio dopo che lo giriamo. A cottura quasi ultimata possiamo spolverizzare un po’ di pepe nero.

In una padella a parte, tostiamo velocemente i pinoli a fiamma alta, mescolando di frequente. Ora non ci resta che impiattare il nostro pesce spada, distribuendo sopra i pinoli appena preparati.

Un piatto di pesce così economico e veloce è perfetto per chi ama il sapore del mare e desidera un pasto da veri intenditori.

Più di un motivo per gustare questo delizioso pesce

È facile trovare un motivo per cui dovremmo preparare questo piatto, oltre al sapore. I benefici non si trovano solo in ingredienti come spezie o verdure, ma anche nel pesce spada.

Questo è fonte di vitamine, in particolare A e B12. Contiene anche una buona scorta di sali minerali, soprattutto calcio e fosforo. Non mancano nemmeno le proteine.

Per dubbi sulla dieta si consiglia sempre di rivolgersi prima al proprio medico di fiducia.