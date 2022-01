Oramai l’utilizzo delle mascherine Ffp2 è diventato centrale nella nostra vita quotidiana. Infatti, ne è sorto nuovamente l’obbligo per accedere a determinati contesti. Si pensi ai mezzi pubblici, ad alcuni luoghi al chiuso, oppure agli aeroporti e alle scuole. Tuttavia, ci sono delle precauzioni da adottare per evitare che esse diventino l’arma stessa per contrarre il virus. Per scongiurare questo rischio, dunque, bisogna rispettare determinate regole. Quindi, attenzione ai gesti che non bisogna mai fare quando usiamo le mascherine Ffp2, perché sono molto pericolosi. Anzitutto, queste mascherine non sono riutilizzabili ma vanno cestinate dopo 6/8 ore di utilizzo. Bisogna, consequenzialmente, evitare di spruzzarci sopra del disinfettante e poi metterle all’aria, per poi riutilizzarle. Ciò, infatti, potrebbe danneggiarle, rendendole inefficaci.

La seconda precauzione da tenere è quella di indossare la mascherina, coprendo interamente naso e bocca. Inoltre, se rileviamo che passa l’aria dai lati, bisogna stringere un po’ gli elastici, tanto da farla aderire completamente al viso. Altro aspetto importante riguarda la modalità di emozione del dispositivo di protezione. Esso, va tenuta sempre dagli elastici, in modo da evitare di toccarlo nella parte esterna, che può essere stata contagiata. In altri termini, non va assolutamente toccato. In caso ciò avvenga involontariamente, occorre disinfettare e lavare subito le mani. Sempre per evitare il rischio di contaminazioni, poi, non dobbiamo metterla in tasca. Men che meno, dovremo poggiarla sul tavolo della cucina o da lavoro. Quindi, dove riporla? Ebbene, la soluzione migliore è utilizzare una bustina e poi lavarsi le mani. Altro gesto assolutamente vietato, è quello di dare baci sulla guancia, quando si ha la mascherina. Ciò comporta il rischio di trasmissione del virus da una persona all’altra.

Utilità

L’importanza dell’uso della mascherina Ffp2, che protegge di più di quella chirurgica, è, in definitiva, legata al rischio di contagio. Quest’ultima può avvenire tramite saliva, sudore e simili contatti. Infatti, senza mascherina, le goccioline di saliva derivanti dal semplice parlare, possono raggiungere la distanza di più di un metro. Invece, uno starnuto può arrivare addirittura fino a 7 metri. In realtà, non esiste una distanza di sicurezza universale che ci assicuri protezione, indossandola. Tuttavia, è certo che il suo corretto utilizzo, abbatte fortemente il rischio di contagio per le ragioni indicate.

Approfondimento

