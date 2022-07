Da quando i prezzi della benzina e del diesel sono diventati altissimi, tutti prestano attenzione a come oscilla il costo al litro del carburante. Si tende ad essere più attenti nei consumi.

Non sempre, però, si può evitare di prendere la macchina.

Molti scelgono di andare in vacanza in automobile

È ad esempio il caso di molte famiglie che potrebbero trovare convenienza a scegliere la propria macchina per partire, per le ferie estive. Al di là, però, dei costi, c’è un altro problema da considerare.

Tanti attraversano l’Italia da nord a sud o magari viceversa. La conseguenza, in caso di viaggi lunghi, è che potrebbero non essere pochi quelli destinati a soffrire il mal d’auto.

Il nome scientifico è cinetosi e, concretamente, il disturbo lo si percepisce con rilevazione di sintomi come malessere generale, nausea e vomito.

Per evitarlo, tornano molto utili questi 5 consigli per chi sceglie di andare in vacanza in auto. Le indicazioni arrivano direttamente dalle pagine del sito dell’Humanitas.

Come eliminare i fastidi quando si viaggia in auto

La prima cosa da fare è tenere lontani dalla vista smartphone e tablet. In seconda battuta sarebbe meglio guardare l’orizzonte e fissare un punto di riferimento. La terza forma di prevenzione o rimedio contro la cinetosi sarebbe far circolare l’aria, garantendo un ricambio.

Il consiglio numero “4” è quello di non partire a stomaco vuoto, facendo uno spuntino leggero con alimenti secchi (crackers, biscotti, pane). La quinta cosa da fare sarebbe cercare una posizione che dia stabilità, come potrebbe essere sedere sul sedile anteriore.

5 consigli per chi sceglie di andare in vacanza in macchina nonostante prezzi della benzina altissimi

Si tratta di piccoli accorgimenti da prendere prima di andare in vacanza ed evitare che il viaggio d’andata o di ritorno diventi insostenibile.

Il mal d’auto non è nulla di grave. In base a quanto segnalano gli esperti questi problemi deriverebbero da un’eccessiva stimolazione dell’apparato vestibolare dell’orecchio interno. Questo perché un viaggio in auto è caratterizzato da movimenti di tipo oscillante e ondulatorio. L’organismo faticherebbe, dunque, a decodificare queste sollecitazioni.

Il consiglio è, ovviamente, di mettere in pratica le indicazioni date per evitare problemi di mal d’auto. Sarebbe anche un modo per far partire o finire, senza problemi, la vacanza estiva.

E attenzione, soprattutto in estate, a non sottovalutare alcuni problemi stagionali, adottando le giuste forme di prevenzione. Ad esempio quelle per evitare o affrontare il colpo di calore.

Lettura consigliata

Per il gonfiore addominale in estate potrebbero esserci queste cause e tra i rimedi naturali uno è semplicissimo