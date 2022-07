La prevenzione è il miglior modo di tutelare la propria salute. La cosa vale anche per la stagione estiva, un periodo dove si tende a immaginare che anche i problemi di salute vadano in vacanza. Non è purtroppo così. Né per chi ha piccoli problemi cronici, né per chi deve fare i conti con malattie gravi.

Un esempio tipico del primo caso, è rappresentato dal momento in cui si iniziano a cercare soluzioni per la sensazione di gonfiore della pancia. Quando si cominciano ad ipotizzare le cause, per il gonfiore addominale in estate, bisogna tenere conto del fatto che questo potrebbe dipendere dallo stile di vita alimentare.

Durante la stagione estiva si tende, infatti, a mangiare più fibre. Si tratta di elementi nutritivi che si trovano, ad esempio, nella frutta, nelle verdure e nei legumi.

Per il gonfiore addominale in estate potrebbero esserci queste cause e tra i rimedi naturali uno è semplicissimo

Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di alimenti che fanno bene e che rappresentano ottimi ingredienti da inserire della dieta. E allora qual è il problema? Secondo gli esperti l’eventuale gonfiore addominale, potenzialmente innescato dal consumo di questi cibi, potrebbe essere indotto da un non sufficiente consumo di acqua. Lo si apprenda dalle pagine del sito dell’Humanitas.

Consumare più fibre e non bere abbastanza acqua accresce il rischio di sentire la pancia più gonfia e soffrire di stitichezza.

Diventa, perciò, quasi logico capire quale potrebbe essere uno tra i migliori rimedi naturali contro il gonfiore e le difficoltà ad andare in bagno. Serve bere acqua. Sarebbe opportuno farlo prima che il corpo lo richieda.

Secondo quanto spiegato dal sito dell’Humanitas, il sopraggiunto stimolo della sete indica che si potrebbero aver già perso troppi liquidi.

Attenzione anche alle altre cause possibili

Su quest’ultimo fronte sarebbe necessario prestare attenzione soprattutto ad anziani e bambini. Si tratta di 2 categorie che sentirebbero meno lo stimolo del bere e avrebbero una maggiore tendenza alla disidratazione.

Bere acqua diventa perciò un’abitudine che aiuta a prevenire il gonfiore addominale. Un’abitudine che rientra anche tra i metodi per evitare i crampi muscolari.

Va detto che il problema della pancia gonfia potrebbe essere attribuibile a diverse cause. Per questo motivo per avere la giusta diagnosi è sempre doveroso rivolgersi ad un medico, al di là di quelle che possono essere le ipotesi. Il consiglio è di non affidarsi mai al fai da te in medicina.

