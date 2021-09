Le relazioni a distanza sono sempre più comuni nel Mondo moderno, anche se vivere lontano da chi si ama non è facile. Infatti, se in passato ci si spostava meno e si tendeva a mettere radici abbastanza presto, ora viaggiare e trasferirsi per lavoro è più comune. Inoltre, sempre più coppie si formano online, grazie ai siti di incontro e alla facilità con cui oggi ci si può tenere in contatto. Tuttavia, non sempre è facile gestire al meglio una relazione a distanza.

Ma difficile non significa impossibile, per cui vediamo come affrontare una relazione a distanza e come capire se la relazione sta per finire.

5 consigli per capire come far funzionare una relazione a distanza e quando lasciar perdere

Vivere una storia d’amore a distanza può creare non pochi problemi nella coppia. Ecco perché è importante organizzarsi e riuscire a mantenere viva la passione per far sì che la relazione funzioni, ed ecco come fare:

comunicare e condividere: continuare a tenersi costantemente in contatto è fondamentale. Quindi perché non sfruttare il potere dei social? Tra chiamate, videochiamate e condivisione di foto e video, sarà più semplice sentire il proprio partner vicino e condividere i momenti importanti. È fondamentale ricordare che un partner dovrebbe sostenerci e tifare per noi e che anche litigare è parte del gioco;

obiettivi comuni: è importante sapere fin dall’inizio se si tratta di una relazione a distanza di pochi mesi, di alcuni anni o più. Solo così si potrà scegliere consapevolmente se e come portarla avanti. Poi, anche i piccoli obiettivi sono importanti, come ad esempio riuscire a trascorrere una settimana di ferie insieme;

stare insieme senza pensieri: per molti, quando si vive separati per tanto tempo il momento in cui ci si incontra può essere stressante. C’è chi vuole organizzare tutto minuto per minuto, chi invece preferisce stare tutto il tempo a rilassarsi in casa. Il consiglio è di seguire i sentimenti e di scegliere man mano cosa fare, senza pensarci troppo;

uscire e divertirsi: anche se si è lontani, non bisogna rinunciare alla vita sociale, alle feste e agli aperitivi in compagnia. Coltivare delle amicizie e dei rapporti con altre persone è molto importante, anche per non sentirsi troppo soli;

capire quando l’amore finisce: infine, ed è un tasto dolente, a volte la relazione fatica ad andare avanti. A volte, perciò, è necessario parlarne a quattr’occhi e capire se vale la pena continuare, o se invece la relazione è ormai giunta alla fine.

Quando un rapporto a distanza finisce

Ora che abbiamo visto quali sono i 5 consigli per capire come far funzionare una relazione a distanza e quando lasciar perdere, approfondiamo quest’ultimo aspetto. In ogni relazione è normale affrontare degli alti e bassi, dei momenti difficili in cui magari si hanno dei dubbi. Per cui, come in qualunque relazione, l’importante è parlarne.

Infatti, è necessario capire cosa si pensa della situazione e se ancora si ha una visione comune del futuro. Se così non fosse, allora potrebbe essere il momento di mettere fine ad una relazione nociva.