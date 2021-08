La Sardegna è una magnifica isola italiana ricca di luoghi magici tutti da scoprire. Tra il verde selvaggio dell’entroterra e le meravigliose coste e spiagge, non basterebbe un anno per vederla tutta. Tuttavia, per trascorrere un weekend senza pari circondati da magnifici panorami, ci sono alcune mete immancabili.

In particolare, per tutti coloro che amano le gite in barca alla scoperta di luoghi da esplorare, la Sardegna è il posto giusto. Continuando a leggere, vedremo quali sono le 3 migliori gite in barca in Sardegna per un magico weekend di fine estate.

Tavolara

L’isola di Tavolara, a pochi km di distanza da Olbia nel nord-est della Sardegna, è una meravigliosa scoperta ricca di biodiversità e di coste bellissime. Si trova nella riserva marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo e possiede diverse spiagge dalla sabbia bianca e finissima, interrotte da scogliere di granito rosso. Inoltre, è affiancata da diverse isolette perfette da scoprire in una gita in barca. Quest’isola è una montagna in granito che spunta dal mare e raggiunge i 560 metri di altezza. Nella riserva marina sarà possibile ammirare panorami caraibici e nuotare in acque cristalline. Per cui, una gita in barca alla scoperta dell’isola e dell’intera area è l’ideale per un weekend in barca.

Grotte di Bonifacio

Bonifacio è una cittadina del sud della Corsica raggiungibile in poco tempo partendo dal nord della Sardegna. Per cui, tra le 3 migliori gite in barca in Sardegna per un magico weekend di fine estate si consiglia una gita fuori porta. In particolare, a partire dalla Sardegna del nord, sarà possibile navigare in acque cristalline e limpide dove poter fare snorkeling o rilassarsi tra le onde. Infine, si suggerisce di visitare le Grotte di Bonifacio, nel mezzo delle bianchissime scogliere che caratterizzano la regione. Le grotte sono due: la Grotta dello Sdragonato e la Grotta di Saint Antoine.

La Grotta dello Sdragonato è caratterizzata da un mare violaceo che pare uscito da una fiaba, che si deve alla presenza di alcune alghe rosse. Inoltre, sul soffitto della grotta c’è un’apertura che regala alla grotta giochi di luce veramente incredibili. La Grotta di St. Antoine, invece, è una grotta ampia e triangolare soprannominata “Cappello di Napoleone” per la forma caratteristica.

Golfo di Orosei

Infine, il Golfo di Orosei si trova sulla costa orientale dell’isola ed è ricca di grotte, spiagge e acque tutte da scoprire. Questo Golfo è ricco di punti dove fare snorkeling e nuotare insieme agli abitanti del mare. Tra le spiagge assolutamente da non perdere, ricordiamo Cala Goloritzè, Cala Mariolu e Cala Luna. Queste spiagge sono immerse nella natura e raggiungibili solamente in barca o tramite alcuni sentieri magnifici.

Per cui, per concludere in bellezza quest’estate idilliaca, una splendida gita in barca è quello che ci vuole.