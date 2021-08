I muffin sono tradizionalmente dei dolcetti monoporzione molto amati da grandi e piccini disponibili in tanti gusti diversi. In realtà, però, esistono muffin dolci e muffin salati a seconda degli ingredienti che contengono.

I muffin salati sono dei morbidi tortini dai mille sapori e che negli ultimi tempi stanno diventando sempre più famosi. Infatti, se una volta si sentiva parlare praticamente solo della versione dolce, oggi i muffin salati sono molto popolari grazie ad alcune caratteristiche. Principalmente, la loro popolarità si deve alla semplicità con cui, da una singola ricetta, si possano creare moltissime variazioni adatte a ogni palato. Continuando a leggere, vedremo come preparare una delle varianti più apprezzate dei muffin salati, ovvero i muffin salati con salsiccia e friarielli.

Muffin salati finalmente perfetti con questa ricetta imperdibile e che sta spopolando

I muffin salati sono perfetti sia come antipasto, sia per un brunch che per accompagnare un aperitivo tra amici. Inoltre, le ricette sono adattabili ad ogni gusto ed esigenza dato che esistono varianti gluten free senza lattosio o vegane. Vediamo ora come preparare i muffin salati salsiccia e friarielli.

Ingredienti

600 gr friarielli puliti;

200 gr salsiccia;

3 uova;

250 gr farina;

50 gr formaggio grattugiato;

1 bustina di lievito istantaneo;

40 gr olio di semi;

200 ml latte;

olio evo q.b.;

2 spicchi d’aglio;

20 gr cipolla;

sale, pepe q.b.

Procedimento

Cominciare facendo sbollentare i friarielli in acqua per 5 minuti circa. Poi, far rosolare l’aglio con un filo d’olio evo, eliminare l’aglio e aggiungere i friarielli tagliati a pezzetti e far cuocere per 15-20 minuti.

In una padella a parte far rosolare la cipolla e cuocere la salsiccia sbriciolata per circa 5-10 minuti. Ora, unire la salsiccia e i friarielli in una ciotola e mescolare.

Poi, unire in una terrina farina, formaggio e lievito e mescolare; a parte unire e mescolare le uova, il latte, l’olio e il sale. Infine, unire il composto liquido e quello solido e formare un composto omogeneo.

Dopo aver aggiunto salsiccia e friarielli e mescolato, saremo pronti a mettere il composto in pirottini infarinati e imburrati. Si consiglia di riempire ogni pirottino per due terzi dell’altezza, per consentile una corretta lievitazione.

Ora, cuocere in forno preriscaldato a 180° per 15 minuti circa.

Alcuni consigli

Con questa ricetta imperdibile e che sta spopolando otterremo finalmente dei muffin salati perfetti per sorprendere amici e parenti. Si consiglia di servire i muffin tiepidi o a temperatura ambiente, per godere al massimo della loro bontà.

Questi muffin si conservano in frigorifero per circa 2 giorni e il giorno successivo alla cottura sono solitamente ancora più buoni.

Approfondimento

In pochissimi conoscono la deliziosa ricetta estiva con cui riscoprire le zucchine.