Prendersi cura delle nostre piante è indispensabile se vogliamo che il nostro giardino si mantenga rigoglioso, ordinato e accogliente durante tutto l’anno. E dopo l’esuberanza delle fioriture estive, con l’arrivo dell’autunno inizia la fase “di mantenimento” del nostro giardino e di preparazione alla prossima primavera. Tra le attività del giardiniere e ortolano in autunno e inverno, vi è anche la potatura, che serve per mantenere le piante robuste e in salute.

La maggior parte delle piante si potano in inverno, o piena estate. Ma ci sono alcune piante che possiamo spuntare già a inizio autunno, per ragioni di comodità o di estetica, senza timore di danneggiarle. Se siamo incerti sul da farsi, ecco quali piante potare a settembre per mantenere un giardino da sogno.

La regola è semplice: a settembre possiamo potare le piante più robuste, che non temono il freddo e quelle che hanno avuto un’abbondante crescita durante l’estate appena passata.

Se vogliamo portarci avanti con le potature, in modo da non dover potare tutte o quasi le piante del giardino durante l’inverno, possiamo cominciare a settembre. In questo periodo dedichiamoci alle siepi resistenti al freddo, che probabilmente hanno avuto una crescita rigogliosa nella bella stagione. Adesso però hanno bisogno di essere ridimensionate. Non potiamo però le siepi di piante più fragili, perché le ferite aperte potrebbero patire troppo in caso di gelata.

Altre piante che possiamo potare già a settembre sono le conifere, come pini, abeti e larici. Queste piante resistono bene al freddo, e le loro chiome sempreverdi le proteggeranno a sufficienza dalle gelate.

Potiamo anche rampicanti da ombra e piante d’appartamento

Se abbiamo a casa delle piante rampicanti da ombra come edere o caprifogli, sappiamo che esse svolgono la loro funzione durante l’estate, mantenendo la casa fresca e ombreggiata. Meglio però ridurne le dimensioni in autunno, quando vogliamo invece che la nostra casa prenda più sole. Semplificheremo anche molto la raccolta delle foglie cadute e manterremo il cortile pulito, asciutto e ordinato.

Se abbiamo delle piante da appartamento che hanno trascorso l’estate all’esterno, settembre è il momento di ricoverarle in casa. Possiamo tranquillamente potare le piante da appartamento più grandi, come ficus, strelitzie o yucche. Ridimensioniamole in modo da poterle trasportare e gestire più facilmente in casa, senza temere che patiscano il freddo.

