5 consigli da seguire nel 2023 per chi si guarda allo specchio e non si piace, se sei tra loro ecco cosa fare

5 consigli per chi si guarda allo specchio e non si piace - proiezionidiborsa.it

Con l’arrivo di Capodanno e dell’anno nuovo tutti stilano una lista dei nuovi propositi per l’anno nuovo. Tra questi potrebbe esserci avere una maggiore autostima. Amarsi è molto importante per condurre una vita soddisfacente. Ciò vuol dire che non devi amare il tuo carattere ma anche il tuo aspetto fisico. Ecco 5 consigli che ti saranno utili se non riesci ad apprezzarti abbastanza.

La maggior parte delle persone ha un rapporto ambivalente con lo specchio. Da un lato non fa a meno di guardarsi in continuazione e dall’altro quando lo fa avverte una sensazione di disagio e insoddisfazione.

Capita spesso di vedersi troppo magri o grassi o di notare dei difetti che per gli altri sono impercettibili. Certo, ci sono anche dei periodi in cui ci si vede davvero bene allo specchio, ma è anche vero che spesso passano.

Probabilmente ti stai chiedendo come puoi essere sempre a tuo agio con l’immagine che vedi nello specchio. La risposta è che non c’è una formula magica e prestabilita per ottenere questo risultato, che è frutto di duro lavoro.

“Piacersi è una conquista”, si sente infatti dire spesso ed è difficile non essere d’accordo con questa affermazione. Per cominciare questo percorso ti potrebbe essere utile seguire 5 consigli da seguire nel 2023 per chi si guarda allo specchio e non si piace.

Scegli guardaroba e trucco adatti a te

Imparare a valorizzarti è parte del percorso che dovrai seguire per imparare a piacerti un po’ di più.

Prova a scegliere abiti adatti alla conformazione del tuo corpo. Inoltre opta per indossare indumenti e accessori di colori che si abbinino bene alla tua carnagione e ai capelli.

Potresti chiedere consiglio a degli amici sinceri. Se ne hai la possibilità, potresti provare a sottoporti ad una seduta di armocromia con un esperto. Quest’ultimo ti fornirà una palette di colori capaci di valorizzare al meglio la tua immagine.

Curati il più possibile e anche quando sei da sola

Spesso ci trucchiamo o ci curiamo perché dobbiamo uscire e incontrare altre persone.

Se hai poca autostima o non ti piaci quando ti guardi allo specchio prova a curarti anche quando sei in casa da sola. Indossa abiti alla moda, truccati leggermente oppure spazzola e acconcia con cura i tuoi capelli.

Questi piccoli gesti ti aiuteranno a prendere sempre più confidenza con il tuo corpo e quindi ad acquisire autostima.

Comincia la giornata con un sorriso

Il cambiamento parte sempre dall’interno. Pertanto, vivere la vita con ottimismo ti aiuterà sicuramente ad avere una migliore immagine di te stessa. Ogni mattina, prima ancora di prepararti ad affrontare la tua giornata, dedicati qualche minuto per coccolarti un po’.

Fai un bel bagno caldo oppure effettua la tua skincare preferita, poi guardati allo specchio e sorridi.

Dedica belle parole al tuo aspetto

Non essere severa con te stessa e pensa in modo positivo. Dedica sempre belle parole a te e al tuo corpo.

Ciò che ci diciamo influenza molto la confezione che abbiamo di noi stesse. Spesso tendiamo a sottovalutare quest’aspetto, ma non dovremmo farlo.

5 consigli da seguire nel 2023 per chi si guarda allo specchio e non si piace: non aspirare a modelli impossibili

La società odierna e i social ci abituano a paragonarci sempre di più a modelli di bellezza impossibili. Ciò è ovviamente sbagliato, poiché le foto che si vedono su internet sono spesso modificate.

Anche se quando non è così, tieni a mente che il fatto che esistano persone molto belle non vuol dire che tu non possa esserlo o apparirlo agli occhi del prossimo. Invece di perdere tempo a guardare altre persone, potresti impiegarlo in modo costruttivo e anche valorizzando i punti forti del tuo corpo e di te stessa.