“Il panda con le ali” chi c’è dietro il testo della piccola cantante che sogna di fare la pastorella

Chi ha scritto la canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro con l’interpretazione della piccola Mariapaola Chiummo, di 7 anni siciliana.

Chi non ricorda il “Walzer del moscerino” oppure “Quarantaquattro gatti” che sono alcuni tra i grandi successo dello Zecchino d’Oro. La kermesse musicale con protagonisti i bambini, le voci bianche, è frutto dell’intuizione di Cino Tortorella che nel 1959 in quel di Milano organizza uno spettacolo per piccoli. L’indice di ascolto è così alto che da allora la manifestazione rimane un cult della TV dei piccoli riuscendo a superare anche lo scossone della morte di Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. Da anni a sostituirla in modo magistrale è Sabrina Simoni e il coro dal 2003 è ufficialmente ambasciatore UNICEF nel Mondo.

Virginio Simonelli assente da tempo dal piccolo schermo

L’ultima edizione la vince la piccola di 7 anni, Mariapaola Chiummo con la canzone “Il panda con le ali”. Il testo parla di un panda diverso che ha le ali e il significato fa riferimento all’importanza dell’inclusione di ciò e di chi è diverso. Fin qui i messaggi degli autori, sebbene si possa cogliere anche un’altra nota. Quella di poter imparare a volare con le idee, i sogni, i propositi nonostante i limiti e le difficoltà. A scrivere la canzone sono Virginio e Daniele Coro, compositore e produttore discografico. Ma Virginio è la vera rivelazione.

“Il panda con le ali” e l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi

Virginio è niente poco di meno che il vincitore di Amici 10 nel 2011 e all’epoca batte Annalisa che oggi è popolarissima con il suo ultimo singolo “Bellissima”. Eppure la partecipazione al celebre talent show non porta a Virginio la stessa fama di Emma Marrone, Irama o Alessandra Amoroso. Il dopo Amici per Virginio è abbastanza sottotono. Tuttavia negli anni di un certo silenzio mediatico in termini di clamore popolare, Virginio scrive testi che poi vengono scelti da Laura Pausini, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola. E ancora Paola e Chiara, Raf e Bianca Atzei. Adesso con “Il panda con le ali”, Virginio riconquista la scena. Risale sul palco e riappare nel piccolo schermo.

Intanto l’appuntamento con i piccoli cantori dell’Antoniano si tinge di bianco il prossimo 6 gennaio con Lo Zecchino nella calza. Veronica Maya sarà madrina della puntata mattutina in onda dalle ore 09.05 su Rai1. Sono previsti numerosi ospiti nell’ambito di una puntata tutta coperta dalla neve delle suggestive mete del Trentino.