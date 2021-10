Il capospalla non può sicuramente mancare in nessun outfit autunnale o invernale. Che si tratti di una giacca leggera o di un capospalla più pesante, questo corona ogni look aggiungendo il giusto pizzico di eleganza.

La scelta del cappotto è fondamentale per avere un capo che non costa troppo, perfetto in ogni outfit e in grado di valorizzare la figura.

Di certo, anche chi fatica ad accettare l’arrivo della stagione fredda potrebbe trovare in questo soprabito un’interessante sorpresa. Ecco 5 cappotti low cost e trendy del 2021 che tutte vorranno subito avere addosso e sfoggiare fieramente in città o in ufficio. Oltretutto, si tratta di modelli super versatili e adatti a donne di ogni età.

Quello in maglia, quello verde in lana e il modello oversize grigio

I primi 3 modelli di cappotto portano l’autunno glam in ogni outfit. Il cappotto in maglia è un modello perfetto per il mezzo tempo, specialmente nella sua colorazione chiara écru.

Si tratta di un modello delicatamente lavorato, che è possibile abbinare a una tuta monocolore, composta da felpa e pantalone morbido. Sembrerebbe un modello perfetto per il tempo libero, lo shopping e i vari impegni di vita quotidiana. A proporlo in versione low cost sono Brand come Zalando, Stradivarius e H&M.

Il cappotto verde bottiglia in lana è una grande novità di quest’anno. A essere formidabile è proprio la colorazione verde intensa, riproposta da Brand come Zara o lo stesso Shein.

Il modello over in colorazione grigia è un vero passe-partout per lavoro e tempo libero. Tra i Brand che lo proporrebbero a prezzi accessibili H&M e Zalando.

Gli altri dei 5 cappotti low cost e trendy del 2021 che tutte vorranno subito avere addosso

Tutti questi modelli sono pratici e caldi, ma non sono da meno neppure quelli che seguono.

Si tratta, dapprima, del montone sintetico in colorazione beige, proposto da Brand quali Bonprix e Zara. Questo è super glam in abbinamento a capi in pelle come questi che servono a valorizzare anche il fisico. In questo caso l’abbinamento perfetto è con colori appartenenti alla stessa fascia cromatica, come il marrone o il color terracotta.

L’ultimo modello è il cappotto doppiopetto, praticamente il cavallo di battaglia dell’inverno. Tra i Brand presso cui è possibile acquistarlo Pimkie, Reserved e Shein. In questo caso il consiglio è di puntare tutto sui bottoni evidenti.