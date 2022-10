La stagione autunnale è probabilmente quella preferita dalla maggior parte delle donne. Si possono sfoggiare look diversi e raffinati senza nasconderli sotto cappotti troppo ingombranti. Le temperature sono ancora miti e si possono sfruttare tutti i capispalla che si hanno nell’armadio. Ma per avere un guardaroba perfetto in realtà non c’è bisogno di molti indumenti diversi. Con solo 5 capi indispensabili possiamo vestirci bene per la vita quotidiana senza alcuna fatica. Oggi vedremo proprio i 5 pezzi fondamentali che dovremmo avere tutte nell’armadio autunnale ideale.

Vestirsi bene spendendo poco ma di buona qualità

Si pensa sempre che un bell’armadio elegante e raffinato debba essere pieno di abiti costosi e di lusso. Un capo firmato fa sempre la sua figura, ma si può ottenere lo stesso risultato senza far piangere il portafoglio. Basta avere un occhio di riguardo sulla qualità dei tessuti dei capi basici. Abbinati a capi più sfiziosi ed economici, tutto l’outfit sembrerà di qualità e di lusso. Un esempio, un vestitino dritto con delle rouches e le rifiniture ben fatte si può abbinare ad un cardigan aperto. Questo è solo uno dei capi più economici che sembrano di lusso.

5 capi must have per avere un armadio perfetto per questo autunno

Per quanto riguarda la parte inferiore, abbiamo la gonna a matita o pencil skirt. Ritornata di moda già questa estate, è il capo comodo e raffinato da indossare con eleganza. Abbiniamola con degli stivali texani o un mocassino platform per un look casual per l’ufficio. Altro capo indispensabile del momento sono i pantaloni a palazzo o a gamba larga. Belli da indossare con una scarpa con il tacco, stanno bene anche con le intramontabili sneakers bianche. Il vantaggio più grosso? Mascherano i fianchi larghi e le cosce più grosse, sfinando la figura.

Sì alla camicia ma evitiamo quelle attillate

Ormai la camicia non è più un indumento formale legato ai completi classici. La camicia bianca torna di moda in versioni diverse, strutturate ma con vestibilità over. Perfetta da portare aperta su una canotta, è un capo versatile da utilizzare anche come capospalla quando non fa freddo. Per finire, 2 capispalla da abbinare con ogni look, il cappotto vestaglia sui toni più chiari e il blazer over. Il colore di questo autunno non è il marrone o il beige, ma il taupe, il color tortora.

Insomma, per questa stagione sono questi i 5 capi must have per avere un armadio perfetto per ogni giorno. Una selezione di pochi indumenti crea un’infinità di abbinamenti diversi che possiamo indossare per la vita quotidiana. Anche con pochi capi scelti nel modo giusto possiamo sembrare più eleganti e raffinate.

Lettura consigliata

Come sembrare più chic anche a 50 anni con questi 5 capi che abbinati così sembrano costosi e di lusso