Dall’illuminazione interna agli elettrodomestici, passando per tutte le apparecchiature elettroniche, spesso tra le mura domestiche i consumi di elettricità tendono a lievitare. E questo specie d’inverno quando si passa più tempo a casa.

In questi casi quando il postino recapita la bolletta gli importi da pagare di questi tempi rischiano di essere comparabili con quelli di una cartella esattoriale. Quella inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione quando non si pagano le tasse. E questo perché in questo momento nel nostro Paese la luce è la più cara di sempre.

Non a caso l’ARERA, per il quarto trimestre del 2022, ha annunciato aumenti del 59%. Per l’elettricità a carico delle famiglie che si trovano ancora nel mercato tutelato. Vediamo allora di capire proprio per l’elettricità come si arriva alla spesa mensile. Ed anche come abbattere i costi senza andare a fare troppe rinunce.

Quanto si spende al mese di luce e come pagare meno sulla bolletta

Nel dettaglio, sull’importo mensile della bolletta delle luce da pagare c’è in genere un rapporto di proporzionalità che è basato non solo sulle dimensioni della casa. Ma anche sul numero degli occupati. E quindi più grande è l’immobile, più tenderanno ad aumentare i costi energetici. E lo stesso dicasi quando la famiglia è numerosa.

In più, su quanto si spende al mese di luce, a fare la differenza è la presenza o meno di alcuni elettrodomestici. Perché, allo stesso modo, più elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche ci sono in casa, maggiore tenderà ad essere l’importo della bolletta dell’elettricità, ed anche del gas, da pagare.

Ci riferiamo, nello specifico, al fatto che in una casa in genere c’è almeno un televisore, una lavatrice, un frigorifero ed un computer. Ma poi spesso ci sono anche uno o più smartphone, uno o più tablet, ed anche la lavastoviglie, l’asciugatrice, il condizionatore e lo scaldabagno elettrico. Senza dimenticare gli elettrodomestici più piccoli come il tostapane e lo spremiagrumi. Nonché l’immancabile macchinetta del caffè per chi, in qualsiasi momento, vuole gustare l’espresso come al bar.

Come abbassare la bolletta tra le mura domestiche. Tra efficienza e riduzione degli sprechi

Per quanto detto, al fine di abbassare la bolletta tra le mura domestiche gli elettrodomestici e tutte le apparecchiature elettroniche dovrebbero essere sempre ad alta efficienza energetica. In più, per ridurre i consumi di luce, quando gli elettrodomestici e le apparecchiature elettroniche sono inattive, si possono utilizzare le ciabatte. Che azzerano l’assorbimento di corrente nella modalità stand-by.

