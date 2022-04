La stagione primaverile solitamente è la più gettonata per fissare la data del proprio matrimonio. La Primavera non è solo il periodo degli sposi, per tradizione o convenzione. Di seguito vedremo alcune ragioni spesso sottovalutate che rendono la stagione della rinascita perfetta per celebrare il proprio matrimonio.

5 buoni motivi per sposarsi in Primavera, la stagione del risveglio della natura

Il primo motivo sono certamente i fiori. La primavera è la stagione che offre maggior reperibilità di varietà floreali. Dalle dalie ai papaveri ai girasoli, per non parlare delle peonie e delle splendide rose: sono solo alcune delle varietà che sono disponibili. Oltre ad una grande scelta, si potrà contare anche su un ottimo prezzo a stelo. Gli addobbi floreali della Chiesa e il bouquet potrebbero essere voci di spesa più leggere, qualora si organizzi il matrimonio in primavera. Coloro che adorano lo stile romantico potranno optare per coroncine di fiori freschi per la sposa e le damigelle, oppure dei delicati corsage da polso con roselline a pochi euro. Un vero tripudio di colori incanterà amici e tutti gli invitati.

Il clima

Né troppo caldo né troppo freddo, la Primavera potrebbe essere la scelta migliore anche da un punto di vista climatico. L’estate potrebbe rivelarsi troppo torrida. Spesso costringe gli ospiti ad attendere sul sagrato della Chiesa o all’esterno del municipio nel mentre che vengano fatte le foto di rito e questo potrebbe essere abbastanza oneroso.

La location

Durante la Primavera è possibile festeggiare all’aperto profittando del tiepido sole. La Terra degli Aranci è la location perfetta per questo periodo. Lo spazio esterno della tenuta conta 6.000 mq di distese a perdita d’occhio di prati verdeggianti con innumerevoli piante di limoni e aranci e un piccolo bosco rigoglioso. Tutti gli ospiti rimarranno letteralmente basiti nel pranzare circondati da tanta bellezza.

Il servizio fotografico

Spesso non si considerano le luci e gli sfondi per il servizio fotografico ma sono di fondamentale importanza. La luce si protrae per più ore al giorno rispetto all’inverno ma non sarà così intensa come in estate. Inoltre avere come sfondo delle foto ufficiali lo splendore della natura in fiore è un vero plus di questa stagione. Il parco de “La Terra degli Aranci’ offre innumerevoli scorci che potrebbero diventare la scenografia perfetta per il servizio fotografico nuziale.

Il menù del ricevimento

Ultimo ma non ultimo resta un punto di grande importanza: il menù. La primavera offre non solo meravigliosi fiori ma anche moltissimi frutti ed ortaggi di stagione. Per la frutta citiamo la fragolina di bosco. I Friarielli, gli asparagi, i carciofi e i broccoli sono solo alcuni dei prodotti che la campagna campana e non solo ci dona in questo periodo. Con questi ingredienti si può confezionare un pranzo sano, colorato e stagionale.

Ecco dunque 5 buoni motivi per sposarsi in primavera.

