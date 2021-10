Siamo abituati a vedere sfilare in passerella outfit adatti alle giovani ragazze o donne che non superano solitamente i 30 anni. Per questo siamo spesso spaesate, se abbiamo superato gli “anta” e non vogliamo rinunciare assolutamente a seguire le tendenze del momento.

Scegliere l’outfit adatto e rimanere alla moda, accostando gli accessori e i colori più adatti, non è poi così scontato. La tentazione per molte è osare e provare nuovi abbinamenti per avere un risultato sempre più originale ed esclusivo. Ma di contro, bisogna sempre pensare alla comodità e alla praticità di ogni elemento, per mantenere sicurezza e portamento ricercato.

Dobbiamo usare le scarpe più indicate a noi e alle occasioni, cappotti e giacche che ci riparano dal freddo, ma che rispecchiano la moda del momento. Di certo molti capi vintage sono davvero intramontabili e indossandoli, molte volte, andiamo sul sicuro. Ma che borse dobbiamo indossare per fare sempre la scelta migliore?

5 borse pazzesche da indossare anche a 50 anni per avere un look affascinante e sofisticato

Per non sbagliare scelta, soprattutto nelle occasioni serali, aperitivi e cene con amiche, ma anche per matrimoni, battesimi e ricorrenze, dovremmo indossare le pochette morbide. Le troviamo con tracolle a catenella, molto ricercate, ma fondamentalmente hanno una forma semplice e versatile. I modelli più minimali possiamo usarli anche durante il giorno, con pochi dettagli e colori allegri o neutri.

Ma se l’evento è particolarmente formale e chic la scelta ricadrà sulle clutch. Sono simili alle pochette, ma rigide e spesso più elaborate e ricche di dettagli glamour e originali. Hanno particolari chiusure a clip o a scatto, da tenere in mano con manici spesso stravaganti, a gioiello, ad anello, con cristalli. Esistono anche le versioni meno decorate, ma comunque accattivanti e di grande effetto.

La terza delle 5 borse pazzesche da indossare anche a 50 anni per avere un look affascinante e sofisticato è la ladylike. Un must degli anni ’50 che non passerà mai di moda, perché molto elegante, raffinata, dallo stile retrò, che dona un tocco di classe e fascino a tutto il look. Sono borse compatte geometriche, spesso a trapezio, semplici ed essenziali, con tracolla da tenere al braccio, adatte alle donne dallo stile classico.

2 modelli spaziosi

Nell’armadio non possono mancare altri 2 modelli vintage, ma rivisti e modernizzati, perfetti per tutti i giorni e molto comodi. La borsa in pelle o similpelle più o meno grande e dalla forma arrotondata e la tracolla lunga. Il colore da abbinare praticamente con tutto è il marrone, lo stile è semplice, ma può essere personalizzato con fibbie evidenti o materiali più eccentrici.

L’altra imperdibile borsa è la famosa borsa a cartella in cuoio. Bella, raffinata, adatta a tutte le età, si abbina con molti outfit, tranne abiti lunghi ed eleganti. Spaziosa e intramontabile, potremo conservarla per anni, sicure di utilizzarle in ogni stagione.