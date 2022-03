Capaci di cambiare il volto di qualunque ambiente, le tende sono un elemento d’arredo favoloso. Basta scegliere il tessuto e il colore più adatti per rendere subito elegante e bella la nostra casa. Oltre, ovviamente a schermare dalla luce e da occhi indiscreti le stanze.

Utilissime sia dentro casa che fuori. Le tende da sole, ad esempio, sono indispensabili durante la bella stagione. A tal proposito, ecco tutti i trucchi per lavarle facilmente, senza smontarle.

La manutenzione delle tende, però, non è così semplice. Bisognerà lavarle almeno ogni 3 mesi per eliminare polvere, sporco ed eventuali macchie.

Ovviamente, non tutte le tende sono uguali. Dunque, bisognerà leggere l’etichetta per evitare danni. Alcuni tessuti si presentano delicati e dovrebbero essere trattati in modo specifico.

Consigli utili

Le tende di seta, ad esempio, andrebbero lavate in acqua fredda. Non andrebbero lasciate in ammollo, né strofinate e neanche strizzate.

Non tutti sanno che per le tende colorate, il segreto migliore per fissare i colori è quello di aggiungere al lavaggio mezzo bicchiere di aceto bianco.

Per le tende bianche, poi, si consiglia si aggiungere al comune detersivo anche qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Le tende in pizzo o in merletto, infine, andrebbero inserite in federe con i bottoni, per lavarle in lavatrice senza rovinarle.

Esistono, poi, le tende che hanno bisogno di lavaggi a secco, oppure quelle che più si prestano a lavaggi facili e veloci.

In questi casi, ecco 5 astuzie casalinghe per lavare le tende velocemente, a mano o in lavatrice, per averle perfette senza stirarle

Innanzitutto, l’ammollo. Mettere le tende in ammollo in acqua fredda.

Poi, lavarle in lavatrice, impostando un programma apposito, oppure scegliendo un programma per capi delicati (il lavaggio può essere fatto anche a mano). A questo punto, converrebbe aggiungere un cucchiaio di detersivo per i piatti. Un ottimo ingrediente per pulire, sgrassare ed eliminare le macchie.

Sarà importantissimo evitare la centrifuga per non far stropicciare troppo i tessuti.

Per le tende molto sporche si consiglia di aggiungere anche l’appretto in un secondo momento, impostando un secondo lavaggio veloce.

Infine, stendere all’aria aperta e fare asciugare. Poi, montare le tende ancora leggermente umide. In questo modo si eviteranno pieghe fastidiose. Dunque, ecco 5 astuzie casalinghe per lavare le tende velocemente ed averle sempre perfette in poche mosse.

