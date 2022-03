Morbida e leggera questa torta senza uova, latte e burro si prepara in un battibaleno, ecco la ricetta speciale

Chi è alla ricerca di una ricetta semplice, veloce e light è nel posto giusto.

Addentare una bella fetta di torta senza rimorsi è possibile. Molto spesso, la formula vincente in cucina è la semplicità.

Mai provate le ricette all’acqua? Un ingrediente che può regalare tantissime soddisfazioni nella preparazione dolci, ma anche in quelle salate.

Ne avevamo parlato, presentando questa ricetta con le mele frullate, pronta in 5 minuti e senza uova. Una vera goduria per il palato.

Chi è amante della classica colazione all’italiana, con croissant e caffè, ma non vuole sentirsi in colpa ingurgitando troppe calorie, dovrebbe provare questa ricetta. Dei sofficissimi cornetti senza uova, burro e zucchero per una prima colazione golosa come al bar ma molto più leggera.

Se vogliamo preparare una torta facile e veloce all’insegna della leggerezza, sicuramente la ricetta di oggi è l’ideale.

Morbida e leggera questa torta senza uova, latte e burro è facilissima da realizzare. Inoltre, basteranno 5 minuti per creare l’impasto. Insomma, è da provare assolutamente. Di seguito, tutto l’occorrente per 8 porzioni.

Ingredienti

250 g di farina di tipo 00;

250 ml di acqua tiepida

80 g di stevia, oppure 150 grammi di zucchero a velo;

50 ml di olio di semi;

buccia grattugiata di un limone;

una bustina di vanillina;

una bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Il procedimento è molto semplice. Prendere una ciotola e versarci dentro l’acqua. Unire l’olio di semi e mescolare i due ingredienti. In un’altra ciotola, invece, inserire la farina precedentemente setacciata.

Poi, aggiungere la stevia, oppure lo zucchero a velo, la bustina di lievito e la vanillina. Mescolare e poi unire anche la scorza di limone grattugiata. Successivamente, versare gli ingredienti liquidi, quindi la miscela di acqua e olio.

Pian piano, amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

A questo punto bisognerà procedere alla cottura.

Prendere una tortiera, possibilmente dal diametro di 25 cm, rivestirla di carta da forno e versare l’impasto. Livellarlo con un cucchiaio.

Dopo, infornare in forno già caldo e far cuocere alla temperatura di 180 gradi per circa mezz’ora. Ed ecco che in men che non si dica potremmo servire in tavola una torta semplice, leggera e deliziosa.

