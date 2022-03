5 antichissimi esercizi da fare a casa in poco tempo per mettere massa muscolare senza pesi anche a 50 anni

La salute del corpo e della mente è fondamentale nella vita, sentirci bene ed essere pieni di energia è il desiderio di tutti. Ci sono molti modi per allenarsi, quelli più mirati allo sviluppo della massa muscolare e quelli invece che si focalizzano sull’allungamento e la meditazione.

Tutte queste discipline si possono tranquillamente praticare a casa. Ma quelle più dinamiche e che prevedono l’utilizzo di pesi e attrezzi specifici hanno sicuramente dei limiti se praticate nell’ambiente domestico.

Resteremo, invece, stupiti nel vedere come questi 5 antichissimi esercizi da fare a casa siano semplici e veloci. Ci basterà, infatti, avere un tappetino e dedicargli non più di 20 minuti al giorno.

I 5 riti tibetani

Vengono chiamati i 5 riti tibetani e prendono ispirazione dallo yoga. Sono finalizzati ad allungare i muscoli e stimolare gli organi interni. Inoltre, nonostante siano esercizi piuttosto lenti e da fare mantenendo le posizioni per alcuni minuti, permettono comunque di implementare la massa muscolare, senza la necessità di usare pesi. Sviluppano tutta la muscolatura in modo armonioso, ed è anche per questo motivo che sono adatti a tutte le età.

I 5 riti tibetani nascono da una leggenda in cui si narra di un colonnello inglese chiamato Bradford, che scoprì la “Fonte della Giovinezza” durante un suo viaggio in Tibet. Qui alcuni monaci tibetani gli insegnarono una serie di esercizi. Questi, se eseguiti ogni giorno nella giusta sequenza, avrebbero portato grandi benefici sia al corpo che alla mente.

In effetti il colonnello, una volta tornato a casa, era visibilmente ringiovanito sia fisicamente che spiritualmente. Decise così che era giusto insegnare a sua volta la preziosa sequenza a chiunque conoscesse.

Bisogna eseguire ognuno di questi esercizi per 21 ripetizioni, che bisogna però raggiungere gradualmente. Infatti, il corpo e la mente hanno bisogno di tempo per adattarsi ai movimenti e ai cambiamenti, che lentamente avverranno nel nostro organismo.

5 antichissimi esercizi da fare a casa in poco tempo per mettere massa muscolare senza pesi anche a 50 anni

La Ruota: prevede di girare su se stessi tenendo le braccia aperte all’altezza delle spalle con i palmi delle mani rivolti verso l’alto. Inoltre, è importante non esagerare e fermarsi subito appena si sente girare la testa per evitare di cadere.

L’Angolo: ci si stende sulla schiena tenendo le braccia lungo i fianchi e, portando la testa verso le ginocchia, si crea un angolo retto rispetto al pavimento con le gambe sollevate a squadra.

L’Arco: si esegue in ginocchio portando le mani dietro le cosce e si tira indietro la testa fino a stendere il collo, in modo da creare un arco con il corpo.

Il Ponte: si parte seduti a terra e si cercherà di sollevarsi spingendo con le mani e i talloni a terra e alzando il bacino per formare così una sorta di ponte.

La Montagna: si parte dalla posizione a quattro zampe. Espirando ci si solleva, cercando di formare una V rovesciata, e inspirando si scende, cercando di tenere sollevato il bacino da terra.

Ora che abbiamo visto a grandi linee come eseguire questi esercizi, per apprendere a pieno questa disciplina è necessario fare molta pratica e farsi aiutare da video tutorial, che possano mostrarci nello specifico come eseguirli.