Come realizzare un video virale e di successo?

L’epoca in cui viviamo è fortemente caratterizzata dai dispositivi mobili: ormai ci fanno compagnia 24 ore al giorno e in qualunque circostanza. Quante volte ci capita di utilizzare il tablet, lo smartphone, il notebook? Non si contano le occasioni. Si può dire che siamo sempre connessi e comunichiamo con amici e conoscenti in qualsiasi posto del mondo. Tra le varie forme di comunicazione che questi dispositivi consentono di fare, quella in modalità video è quella che riscuote notevole successo. I video si prestano benissimo per presentare un lavoro, per pubblicizzare un prodotto, o per insegnare agli utenti in rete come fare qualcosa. A riprova di quanto detto si pensi ai c.d. video tutorial, che negli ultimi anni si sono diffusi tantissimo grazie all’avvento dei canali video, come YouTube. Entriamo subito nel vivo e passiamo a presentare come realizzare un video virale e di successo.

Le varie finalità dei video

Il punto di partenza, come sempre in tutte le cose, è la qualità del contenuto condiviso.

Se stiamo realizzando un video di presentazione, chiarezza e sintesi di esposizione devono essere le nostre parole d’ordine.

Nei video-tutorial diventa cruciale la qualità dell’esposizione, del video e dell’audio. In questi casi magari ci si può aiutare con l’inserimento di schemi di riepilogo o di immagini illustrative.

Quelli con finalità pubblicitarie sono sicuramente tra i più difficili da realizzare. Per reclamizzare un prodotto o un servizio occorre battere la concorrenza. Bisogna essere in grado di realizzare un video che non sia banale, ma che susciti l’attenzione e la curiosità dell’utente in rete. Quindi bisogna avere molta creatività e originalità, sia nelle forme tecniche (musiche, scene, effetti speciali, etc) che nei messaggi che si vogliono lanciare.

Puntare sul coinvolgimento dell’utente

Quasi sempre la linea di confine tra il successo o meno di un video passa dalla sua capacità di saper coinvolgere il pubblico. Il coinvolgimento non è automatico ma è dato sempre dall’emotività che il video è in grado di suscitare. In altre parole deve saper generare un flusso di emozioni, di sensazioni up & down, come sulle montagne russe. Detta in soldoni, i video che spaccano sono quelli che sanno emozionare, sorprendere, divertire o anche essere utili ed efficaci.

I tempi del video

I primi cinque secondi di un video sono decisivi: da essi dipende molto spesso la scelta dell’utente, se continuare o meno la visione. Aldilà del primo impatto, i tempi del nostro prodotto potranno andare dai pochi secondi a un pò di minuti. Secondo alcuni esperti di settore, il tempo ideale di un video dovrebbe essere compreso tra i 60 e i 90 secondi. Altrettanto cruciale è il periodo in cui si decide di caricare in rete il video, specie se è a tema. Occorre infatti stare sul pezzo degli eventi o comunque captare ciò che maggiormente ricerca la gente nel periodo di caricamento.

Come realizzare un video virale e di successo

Altrettanto cruciale è la strategia di sharing che abbiamo in mente di utilizzare, al fine di dare la maggiore visibilità a un video. Alcuni accorgimenti minimi: la scelta del titolo, magari fatto di keyword che non superino i 150 caratteri. Selezionare un giusto thumbnail, ossia un’immagine appropriata e di anteprima, presente nel video. Una volta immesso in rete, anche tramite i social, rendere il video condivisibile. A tal fine basterà inserire una call to action (invito all’azione) che spinga le persone a diffonderlo a loro volta.

Infine, per il grande salto, spesso occorrono strategie più mirate e fuori dalle forme convenzionali. Esempi: pubblicare il video anche su canali e piattaforme che vantino un volume enorme di utenti unici, oppure di ore di video visualizzate. Chiedere supporto a senders, tastemakers e influencers, affinché diano a loro volta risalto a un nostro video. Avendo infatti queste persone migliaia e migliaia di followers, la diffusione ne risulterebbe assai agevolata.