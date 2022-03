Anche senza panna, con la giusta preparazione, i primi piatti a base di riso possono essere non solo cremosi, ma anche tali da stupire i commensali. Inoltre, per la preparazione di un bel risotto, si può aggiungere la carne e la verdura in modo tale da rendere la pietanza un piatto unico anche per il pranzo della domenica.

Per esempio, il radicchio e la salsiccia ben si sposano per la preparazione di un risotto gustoso, saziante e tale da deliziare il palato. Ed il tutto con il vantaggio che la ricetta del risotto radicchio e salsiccia prevede nel complesso degli ingredienti che si trovano facilmente in frigo o nella dispensa.

Da leccarsi i baffi è questo risotto radicchio e salsiccia senza panna ma cremoso e con il tocco finale da veri chef

Supponendo di preparare per cinque persone, la base degli ingredienti è rappresentata da 400 grammi di riso e da 400 grammi di radicchio. Con l’aggiunta di due capi di salsiccia, 50 grammi di burro e di parmigiano, uno spicchio d’aglio ed uno scalogno. Nonché mezzo bicchiere di vino rosso, un quarto di litro di brodo di carne, olio extravergine di oliva ed un pizzico di sale.

Con questi ingredienti, quindi, proprio da leccarsi i baffi è questo risotto radicchio e salsiccia anche senza l’aggiunta di panna. Ed il tutto a fronte di un tempo di preparazione complessivo che è molto contenuto visto che è di circa mezz’ora.

Ecco come preparare il primo piatto cremoso e con il tocco finale da veri chef

Passando alla preparazione, si può iniziare a lavare il radicchio. Ed a tagliarlo a listarelle al fine di farlo appassire in una padella con olio extravergine di oliva. Insieme allo scalogno, precedentemente sbucciato, lavato e tagliato a sua volta a fettine sottili. Ed il tutto fino a quando il radicchio non si sarà ammorbidito.

Nel frattempo, in un’altra padella capiente o in una casseruola, si fa rosolare la salsiccia, tolto il budello e sbriciolandola, con aglio tritato e con il burro a fiamma dolce. Unire la salsiccia al radicchio insieme al riso a mezza cottura con un mestolo di acqua di cottura e amalgamando fare assorbire.

A questo punto, dopo aver aggiustato di sale, si può aggiungere il brodo di carne. Coprendo a filo e procedendo con la cottura per altri 15 minuti a fiamma dolce e aggiungendo a poco a poco il brodo di carne rimasto. Assaggiando, quando il riso sarà cotto, mantecare con un’altra noce di burro. E servire a tavola ben caldo con una spolverata di parmigiano su ogni porzione. Con l’ultimo tocco, da veri chef, volendo, che è rappresentato dall’aggiunta su ogni porzione servita di una manciata di noci tritate.