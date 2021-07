Stanchezza e sonnolenza sono problemi abbastanza comuni che generalmente si presentano soprattutto in particolari periodi dell’anno. Parliamo soprattutto dei cambi di stagione quando il clima e le abitudini si modificano per venire incontro ai nuovi ritmi della giornata.

Se però la stanchezza è un effetto normale, questo non significa che sia anche un effetto auspicabile e gradito. Possiamo allora alleviarlo e anche prevenirlo attraverso qualche piccolo accorgimento. Ecco allora che in questo articolo vedremo assieme i 5 alimenti buoni e genuini per combattere il caldo estivo e la spossatezza.

Qualche regola generale

Innanzitutto, dovremo tenere presente che l’arrivo del caldo comporta sempre una perdita di liquidi dovuta alla maggiore sudorazione. Un’altra diretta conseguenza è poi quindi l’inevitabile perdita di preziosi sali minerali come zinco, potassio, ferro e magnesio che bisognerà allora reintegrare nella dieta.

Di sicuro non sbaglieremo mai a mangiare tutta la frutta di stagione come ciliegie, albicocche, pesche, melone e susine: tutta frutta che contribuisce ad alleviare la sete, favorendo la reidratazione e apportando all’organismo fruttosio come fonte di energia.

Allo stesso modo bisognerebbe però anche evitare di affaticare troppo l’organismo con pasti lunghi e sontuosi: sarebbe consigliabile invece fare tanti piccoli spuntini durante la giornata mentre a pranzo e a cena preferire un piatto unico che unisca sia carboidrati che proteine.

5 alimenti buoni e genuine per combattere il caldo estivo e la spossatezza

Il primo fra gli alimenti che ci potranno aiutare è quello dello yogurt: un alimento rinfrescante, ottimo per fare colazione e i cui fermenti lattici aiutano a rinnovare i “batteri buoni” presenti nel nostro intestino.

Allo stesso modo anche i semi di girasole possiedono una funzione di integratori alimentari naturali. Questi, infatti, sono estremamente ricchi di vitamine, omega-3 e sali minerali, tutti elementi che li rendono perfetti spuntini estivi.

Anche la pappa reale è estremamente consigliata in questi periodi. Grazie al suo effetto tonificante che stimola l’appetito e rinvigorisce aiutando il sistema immunitario è un’ottima alternativa per una colazione estiva leggera.

Infine, anche mandorle e banane saranno perfette da sole come spuntino o dentro una macedonia. Queste, infatti, sono estremamente ricche di minerali, vitamine e acidi grassi essenziali come magnesio, zinco e potassio. Elementi formidabili che contribuiscono a dare la carica giusta per affrontare la giornata.

