L’albicocca è il frutto di una pianta resistente e rigogliosa, che arriva a raggiungere anche i 10 m di altezza allo stato selvatico. Questo frutto ha una forma ovale, con dimensioni e colori diversi a seconda della varietà. Le sue caratteristiche principale sono però la buccia vellutata, il gusto e le proprietà benefiche per la salute e per il corpo. Ecco allora il perché dovremmo tutti mangiare di più questo frutto eccezionale per la salute della pelle e del cuore.

I valori nutritivi

Per prima cosa dovremo parlare dei valori nutrizionali delle albicocche. Cominciamo col dire che le albicocche sono ricche d’acqua e povere di grassi, con un apporto davvero contenuto di calorie (circa 48 calorie per 100 grammi). Queste poi presentano anche una buona quantità di fibre, che prevengono stipsi, donano un maggiore senso di sazietà e sono quindi utili per i soggetti a dieta che cercano di perdere un po’ di peso.

Le albicocche sono poi ricche di tantissimi minerali: come il potassio, che aiuta a regolare la pressione arteriosa; il beta-carotene, un elemento precursore della vitamina A, quindi utile per la vista; e infine anche vitamina C e la quercetina, entrambi potenti antiossidanti che stimolano fortemente il sistema immunitario.

Dovremmo tutti mangiare di più questo frutto eccezionale per la salute della pelle

La grande ricchezza di valori nutrizionali ed elementi benefici permette allora alle albicocche di avere grandi proprietà utili alla nostra salute.

Grazie, infatti, all’alto contenuto di antiossidanti, impedisce l’ossidazione del colesterolo LDL ostacolando anche la formazione di placche arteriosclerotiche e, quindi, proteggendo la salute del cuore.

Allo stesso modo il consumo di questo frutto è utile per proteggere gli strati della pelle, in quanto il betacarotene contenuto in esso stimola la produzione di melanina. Aiutando così la cute a difendersi dall’eccessiva esposizione ai raggi del sole.

Per finire le albicocche favoriscono anche la salute degli occhi: questo avviene perché la retina necessita di due importanti sostanze antiossidanti, la luteina e la zeaxantina. Entrambe presenti in questo frutto e estremamente utili per filtrare la luce del sole e proteggere gli occhi da eventuali danni fototossici.

