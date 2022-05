Quando eravamo piccoli si usava massaggiare il petto con un unguento balsamico per alleviare i sintomi del raffreddore. È una pratica un po’ in disuso ma molti di noi continuano ad avere in casa il Vicks VapoRub.

Quella scatoletta blu scuro contiene molte sostanze che possono avere degli utilizzi inaspettati.

Vediamo insieme per cosa si può utilizzare e quali vantaggi si possono ottenere.

4 usi inimmaginabili di questo unguento che può allontanare le zanzare e migliorare la pelle di piedi e mani

A volte può essere difficile ripensare l’utilizzo di un prodotto in maniera diversa da come lo abbiamo sempre conosciuto. Ma questo unguento può portare delle utilità che mai avremmo immaginato.

Magari lo teniamo riposto nell’armadietto dei medicinali senza pensare che potremmo sfruttarne le potenzialità.

Le fastidiosissime mosche e zanzare possono essere tenute lontane avendo cura di tenere aperto il barattolino nei pressi dei luoghi in cui soggiorniamo. Si può anche utilizzare come repellente ungendo alcune parti del corpo come ad esempio le caviglie, i polsi ed i gomiti.

Per quanto riguarda il Mondo animale si possono far cambiare le cattive abitudini ai nostri amici a 4 zampe. Basterà semplicemente lasciare il barattolino aperto nei punti in cui il cane o il gatto fa solitamente la pipì in casa. È importante però non posizionarlo alla portata dell’animale. Potrebbe ingerirlo intossicandosi.

Come eliminare lo stress con un massaggio

Quindi pochi sanno che questo unguento potrebbe risultare una panacea. Ma quali sono tutti i 4 usi inimmaginabili di questo balsamo.

Il mal di testa può rovinare le nostre giornate. Quando è dovuto a stanchezza, ansia e stress si potrebbe tentare di alleviarlo con un massaggio alle tempie fatto con il Vicks. Mentolo ed eucalipto favorirebbero il rilassamento e la canfora aiuterebbe a placare la nevralgia.

In vista dell’estate piedi e gomiti dovranno essere in bella mostra. Possiamo massaggiarli prima di andare a dormire con l’unguento, coprirli e la mattina dopo fare uno scrub con la pietra pomice. Anche le mani possono trarre giovamento, grazie agli oli essenziali contenuti nella pomata che idratano e rendono la pelle più setosa.

Con il caldo inoltre le gambe ci appaiono sempre gonfie e pesanti. Anche in questo caso di può cercare sollievo applicando questo balsamo con un massaggio dal basso verso l’alto. Gli oli essenziali daranno un senso di maggior leggerezza.

Anche per ridurre lo stridere delle porte e delle finestre questo unguento può tornare utile. Applicandolo ai cardini in abbondante quantità potrà lubrificare gli infissi.

C’è chi suppone possa essere utile anche per rughe e smagliature ma questo potrebbe essere davvero un azzardo.

