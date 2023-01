4 trucchi geniali per un polpo morbido e saporito: ti preparo una cena squisita!

Ti è mai capitato di cucinare il polpo e di accorgerti che ha una consistenza dura e spiacevole al palato? Niente paura! Non ti succederà mai più se seguirai i trucchi da chef che ti insegneremo.

Il polpo è un prelibato mollusco che spesso si mangia all’insalata con le patate. Se vuoi che questo piatto ti riesca alla perfezione devi però accertarsi che il suo ingrediente principale abbia una consistenza abbastanza morbida.

A nessuno piace mangiarlo quando è eccessivamente duro. Proprio per questo ti occorre conoscere i 4 trucchi geniali per un polpo morbido e saporito. Seguendoli non sbaglierai mai a prepararlo.

Congelalo prima di cucinarlo (e non credere ai falsi miti!)

L’unico modo per ammorbidire il polpo è congelarlo prima di cucinarlo. In questo modo ne farai distendere le fibre e acquisire la consistenza desiderata. C’è un mito molto diffuso secondo il quale per ottenere quest’effetto bisognerebbe semplicemente cuocerlo assieme ad un tappo di sughero. Niente di più sbagliato! Fare ciò non ha nessun effetto sulla consistenza del polpo. Piuttosto, se hai dei tappi di sughero e non vuoi buttarli usali in modo alternativo.

Anche sbattere il polpo non serve a niente, a meno che tu non lo abbia appena pescato. Solo in quel caso questo gesto sarà utile per ammorbidirlo.

Cuocilo nella sua stessa acqua di cottura

Un altro trucco per ottenere un polpo morbido e saporito è proprio cuocerlo nella sua stessa acqua di cottura. Attenzione a non metterne troppa. Ne bastano solamente un paio di dita in più rispetto all’altezza raggiunta dal mollusco. Una volta terminata la cottura, lascialo a raffreddare per un po’ all’interno della sua stessa acqua.

Vedrai che sarà buono come non mai!

Attendi il giusto tempo di cottura e fai la prova dello stecchino

Per stimare quale sia il giusto tempo di cottura devi prima di tutto pesare il polpo. In seguito ti basterà fare un semplice calcolo. Andranno bene 30 minuti per ogni chilo di peso. Vuoi essere sicuro che il polpo sia pronto? Infila uno stecchino fra tentacoli e testa. Se entra facilmente, allora non resta che toglierlo immediatamente dai fornelli.

4 trucchi geniali per un polpo morbido e saporito: preparalo il giorno prima

Ebbene sì, non solo gli hamburger ma anche i polpi acquisiscono più sapore quando vengono preparati la sera prima e mangiati solo il giorno seguente. Lascialo riposare nella sua acqua di cottura per tutta quanta la notte e con il coperchio messo sulla pentola. Al mattino seguente procedi a scolarlo e a tagliarlo.