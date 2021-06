Come lessare le patate in meno di 5 minuti con questo metodo veloce e facilissimo

Mai più caldo e sudore vicino ai fornelli, ecco l’infallibile metodo per lessare le patate in meno di 5 minuti, utilissimo soprattutto d’estate.

Chi ama le patate e le cucina spesso non potrà fare più a meno di questo trucchetto.

Inoltre, nella rubrica di cucina firmata ProiezionidiBorsa, potrà scovare numerose ricette ma anche tanti consigli utili che permetteranno di portare in tavola patate sempre perfette.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ad esempio, ecco la ricetta semplice dei medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto.

Per chi desidera un contorno eccezionale, ecco tutti i segreti per avere patate croccanti ma dal cuore morbido.

Tutti sappiamo che per lessare le patate ci vuole un po’ di pazienza e un po’ di tempo. Tuttavia, possiamo anche recuperare tempo con un piccolo escamotage.

4 trucchetti furbi che conviene ricordare per lessare le patate in 5 minuti

Per lessare le nostre patate in breve tempo ci servirà l’aiuto del microonde.

Non è importante la tipologia o la grandezza delle patate utilizzate. Sarebbe opportuno evitare quelle troppo grandi perché non cuocerebbero uniformemente. In questo caso, andrebbero tagliate. Altrimenti bisognerà scegliere patate di grandezza simile.

Poi, lavare con cura la buccia e bucherellare con una forchetta.

Disporre le patate su un piatto, e pennellare con olio extravergine. A questo punto, cuocere in forno a microonde a 700 watt circa per 5 minuti. Girare le patate a metà cottura. Ed il gioco è fatto.

Se, però, le patate serviranno per altre preparazioni, allora immergerle in una ciotola con due cucchiai di acqua. Ora, coprire con un foglio di pellicola trasparente, ovviamente adatta per il microonde.

Bucherellare la pellicola con una forchetta e far cuocere a 700 watt per 5 minuti. Sbucciarle solo dopo cotte e utilizzatele per altre ricette.

Per patate bollite, allora tagliarle a cubetti e inserirle in una ciotola con l’aggiunta di un po’ d’acqua, circa un mestolo. Poi, far cuocere sempre a 700 watt per 5 minuti.

Tra i velocissimi modi per cuocere le patate in pochi minuti c’è anche il metodo al cartoccio. Lavare le patate con la buccia, bucherellarle con la forchetta, spennellarle con olio extravergine e aggiungere un pizzico di sale. A questo punto, andranno chiuse in due fogli di carta forno. Far cuocere sempre al microonde per 5 minuti a 700 watt. Ed ecco svelati 4 trucchetti furbi che conviene ricordare per lessare le patate in 5 minuti.