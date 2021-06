I timori legati ad una fine anticipata del PEPP hanno creato un poco di scompiglio ieri tra le Borse europee. Abbiamo parlato del PEPP e della sua importanza in questa analisi: “Questa clamorosa notizia travolge le Borse e affossa banche italiane e Piazza Affari”. Anche la preoccupazione sulla diffusione della variante Delta del Covid in Europa, non ha aiutato le Borse a salire. Così ieri Piazza Affari ha ceduto in chiusura l’1,1% e il Ftse Mib ha terminato a 25.227 punti, livello di prezzo molto importante. Così mentre Piazza Affari rischia grosso una pioggia di denaro fa scattare questo titolo, che ieri è stato il migliore. Scopriamo di quale titolo si tratta e perché il listino italiano è a un passaggio delicato.

Abbiamo più volte scritto nelle precedenti analisi, che la soglia dei 25.000 punti è di importanza fondamentale per Piazza Affari. Una specie di spartiacque tra rialzo e ribasso di medio periodo. Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso sui minimi di seduta ma lontano dai 25.000 punti. Ma non c’è da stare tranquilli, perché i prezzi con la chiusura di ieri hanno realizzato una figura poco incoraggiante. Analizzando un grafico a barre non può sfuggire che dal 21 giugno al 28 giugno i prezzi hanno realizzato una figura particolare. Questa è chiamata cuneo ribassista. Se fosse confermata, i prezzi del Ftse Mib nelle prossime sedute potrebbe scendere fino al supporto di 23.900 punti.

Mentre Piazza Affari rischia grosso una pioggia di denaro fa scattare questo titolo

La realizzazione della figura deve avere delle conferme. La prima conferma arriverà dalla chiusura dell’indice maggiore di Piazza Affari sotto 25.200 punti. In questo caso tutti gli occhi saranno puntati sul supporto a 25.000 punti. Se invece oggi la Borsa chiudesse in rialzo, allora i timori non sarebbero totalmente fugati, ma certamente allontanati. Sarebbe positiva una chiusura sopra 25.400 punti, ma sarebbe preferibile una chiusura sopra 25.600 punti.

Intanto ieri, mentre Piazza Affari scendeva, uno dei maggiori titoli di Piazza Affari ha realizzato una performance in controtendenza. Il titolo Ferrari ieri ha chiuso in rialzo dello 0,7%, realizzando la seconda performance migliore dei titoli del paniere del Ftse Mib. L’azione ha chiuso a 171,60 euro. Il titolo a 173 euro chiuderà un gap aperto nella seduta del 14 giugno. Il superamento di questo prezzo spingerà l’azione prima a 175 e poi a 178 euro. Al ribasso sarà negativo una nuova discesa sotto 170 che riporterà i prezzi verso area 165 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.