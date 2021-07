Il noto Wamiz, il web media numero uno in Europa sugli animali da compagnia ha stilato la classifica dei cani più di moda. Ebbene, in essa, figurano ai primi posti barboncino, golden retriver e pastore tedesco. Si tratta di razze preferite in virtù della loro spiccata socialità.

Infatti, dopo le chiusure dovute alla pandemia, si è in cerca di una compagnia allegra e gioiosa. Quindi, la tendenza moda, è quella di preferire il carattere più che la forma, ossia animali dal carattere festoso ed equilibrato.

Ecco qual è il cane più di moda nel 2021, protagonista indiscusso delle passeggiate

La classifica del 2021 è nata da un’indagine fatta sulle razze animali più richieste in adozione o acquisto nel 2020. In definitiva, allora, ecco qual è il cane più di moda nel 2021, protagonista indiscusso delle passeggiate.

Si tratta del barboncino, al primo posto tra gli animali più amati! Il perchè del suo successo? Come anticipato: il suo carattere.

Infatti, è un animale intelligente, vivace, adattabile e amorevole. In più, cosa molto importate, è anallergico e non perde il pelo, cosa che evita un sacco di fastidi.

Inoltre, si tratta di una razza canina presente in quattro varianti, in base alla taglia. Quindi, lo si può avere nella misura che si desidera.

C’è chi preferisce il piccolissimo “toy” e chi invece opta per la taglia grande. In più, lo si può avere dello stile che si vuole, perchè è un cane che a seconda della toelettatura cambia completamente aspetto.

La scelta, poi, non si ferma qui perchè le sue possibili colorazioni sono tantissime. Infatti, esiste in nero, grigio, bianco, marrone e fulvo (color albicocca o rosso).

Le altre razze

Abbiamo visto che il barbone o barboncino è il cane preferito per essere giocherellone e camaleontico. Il suo pelo può essere tosato in tanti di quei modi che il risultato finale è che i cani sembrano tra loro di razze diverse. Può essere, infatti spazzolato lungo, cotonato, lisciato.

A seguire, in classifica abbiamo il golden retriever, molto giocherellone, che è tra i cani più comuni nel nostro Paese. Infine, abbiamo il pastore tedesco, che resta un classico. Dalla grande intelligenza, è un cane da compagnia adatto a varie attività: lavoro, servizio e protezione.

