Non servono tanti prodotti per un make up perfetto, dal risultato strategico e l’effetto naturale. Molto spesso, infatti, basta conoscere qualche piccolo segreto di bellezza per regalare al viso un aspetto riposato, nascondendo anche quelle piccole imperfezioni che possono far sentire a disagio.

Oggigiorno, la tendenza che impazza e che piace molto alle donne di ogni età è il “finto trucco”, ovvero delineare e valorizzare il viso con un make up non invasivo.

Insomma, sono da evitare assolutamente i famosi “mascherone di cera”, optando per pochi prodotti ma applicati in modo professionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Make up veloce e fatto per tutte

Dei trucchetti più funzionali per applicare il make up e apparire subito più raggianti e con la pelle levigata ne avevamo già parlato. In più occasioni abbiamo mostrati quali sono i passaggi da ricordare e quali sono le tendenze trucco che stanno spopolando.

Chi ama le ciglia folte e lo sguardo da cerbiatta dovrebbe conoscere questi piccoli escamotage che vanno molto di moda.

Chi non ha un mascara finito o troppo secco che non può più utilizzare? Ebbene, non tutte sanno che ci sono almeno 8 modi per riciclare in modo geniale lo scovolino del mascara.

Quest’oggi, invece, sveleremo 4 semplici trucchi rubati ai make up artist per rendere gli occhi più grandi, lo sguardo ringiovanito e le ciglia folte anche a 50 anni

Gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma anche di un make up fatto bene (o male). Difatti, bastano pochi passaggi per rendere lo sguardo subito più espressivo e più ricco d’intensità. Partiamo subito con il dire che non serviranno molti prodotti, ma per avere un risultato ottimale basteranno 4 classici cosmetici.

Tutte, o quasi, li abbiamo nel nostro beauty bag e stiamo parlando di:

matita;

eyeliner;

mascara;

piegaciglia.

Attenzione, però, perché bisognerà sfruttare al meglio questi 4 semplici trucchi rubati ai make up artist per rendere gli occhi più grandi, lo sguardo ringiovanito e le ciglia folte anche a 50 anni.

I passaggi fondamentali

Partiamo con la classica matita. I grandi amori delle donne sono le matite nere e marroni. Per illuminare gli occhi e renderli otticamente più grandi, ecco il primo consiglio. Una matita color burro sta bene a tutte le tipologie di occhio e serve per ingrandirlo otticamente. Per un effetto naturale ma glamour applicare la matita nella rima interna e inferiore dell’occhio e sotto le ciglia.

L’eyeliner è ideale per regalare più intensità allo sguardo. Esistono diverse tecniche per applicare questo prodotto. Per chi è alle prime armi si consiglia di agire in questo modo.

Partire dall’angolo interno dell’occhio e tracciare una linea sottile sulla palpebra superiore. Aumentare pian piano lo spessore della linea mentre si applica l’eyeliner verso l’angolo esterno. A questo punto realizzare una piccola coda leggermente all’insù. Si consiglia di non tirare gli occhi con le mani durante l’applicazione. Infine, sfumare con un ombretto grigio o marroncino. Talvolta, le piccole rughette d’espressione potrebbero rendere difficile l’applicazione del prodotto. Bisognerà avere un po’ di pazienza e concentrazione, magari tratteggiando la palpebra piuttosto che eseguire un’unica linea dritta.

Poi, piegaciglia e mascara sono ideali anche per chi ha superato i famosi “anta”. Molte lo ignorano ma il piegaciglia rende il lavoro finale molto più professionale. Con questo strumento l’occhio apparirà più grande e allargheremo lo sguardo in un secondo.

Infine, applicare il mascara in abbondanza insistendo sulla parte centrale. In un recente articolo, ad esempio, abbiamo parlato di come avere ciglia sempre perfette e occhi seducenti a 20 ma anche a 50 anni. Basta applicare il mascara in questo modo ma non tutte lo sanno.