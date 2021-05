Già ad inizio primavera Instagram era invaso da scatti di caschetti asimmetrici e si stava profilando questa nuova tendenza 2021. La consacrazione definitiva è avvenuta con la notte degli Oscar dove Halle Berry ha sfoggiato un bob cortissimo sul dietro, abbinato a frangetta.

Se la Berry è solita giocare con i proprio splendidi capelli, corti, lunghi, lisci, ricci, biondi o scuri, la tendenza pare comunque confermata.

Ne parlano spesso ed ormai è sulla bocca di tutti il nuovo caschetto o bob asimmetrico per l’estate 2021 è il nuovo must have.

La settimana scorsa, inoltre, persino Penelope Cruz ha sfoggiato sulla rivista spagnola “InStyle” un caschetto più lungo ai lati del viso.

A chi è adatto il caschetto asimettrico

Prima di procedere con le forbici, occorre vedere se questo taglio fa al caso nostro. Vediamo, quindi, a chi è adatto il caschetto asimettrico.

Chi ha una folta chioma, e soprattutto capelli grossi, potrà osare con il bob asimmetrico che valorizzerà il volume soprattutto sulla nuca.

Chi ha capelli fini rischia un carrè troppo piatto. Anche se si può sempre ricorrere ad una mousse texturizzante.

Per quanto riguarda il tipo di capello, il caschetto asimettrico può essere portato sia con capelli ricci, sia con un morbido liscio.

Se vogliamo copiare le star, il bob non deve essere particolarmente tirato con la piastra. Dopo anni di indiscusso predominio della piastra con un liscio da far invidia ad uno spaghetto, il volume ha decisamente riconquistato terreno.

Infine, uno sguardo al nostro volto, ci aiuterà a capire meglio se il caschetto asimettrico sia il taglio che fa per noi.

Se il nostro viso è ovale o magro, il bob più lungo sul davanti è decisamente da evitare. A meno che non lo si abbini a una frangetta.

Al contrario, per chi ha il viso paffuto, un carrè che incornicia il volto potrebbe essere un’ottima scelta.

