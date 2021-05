Questo è il fiore più elegante ma poco conosciuto che tutti dovremmo regalare alla persona amata e non è la rosa

Chi decide di regalare un mazzo di fiori non sbaglia mai. Soprattutto se fa questo gesto conoscendo alla perfezione il loro linguaggio.

Si può comunicare qualcosa all’altra persona anche solo regalandole un fiore. Non abbiamo bisogno di parole.

Sappiamo che chi regala rose vuole comunicare amore e passione. Ma anche gelosia, se si regala una rosa gialla. Ancora, i girasoli, simboleggiano la felicità ed è il fiore ideale per augurare buna fortuna. Insomma ogni fiore ha il suo significato.

E chi regala questo fiore ecco cosa vuole comunicare

Questo è il fiore più elegante ma poco conosciuto, che tutti dovremmo regalare alla persona amata per dirle “ti amo” e non è la rosa.

Un fiore meno conosciuto degli altri, ma che colpisce per la sua semplicità e la sua delicatezza. Stelo lungo e petali leggeri. Fiori semplici a forma di campana e dalle varie tonalità. Parliamo del lisianthus.

Conosciuto anche con il nome di eustoma. La parola di origine greca, data dall’unione di “eu” che significa “bello e buono” e “stoma” che vuol dire “bocca o apertura”. Il suo significato lascia intendere una apertura sentimentale verso la persona a cui si sta regalando questo tipo di fiore. Ma anche un’apertura a quello che di bello ci offre la vita.

In Inghilterra è conosciuto come “carro di Venere”. Il significato che gli viene attribuito è quello di “vola via con me”.

I lisianthus simboleggiano grazia ed eleganza. Significato perfetto, data la loro delicatezza e bellezza.

I fiori ideali da regalare e per le cerimonie importanti

Proprio per la loro raffinatezza, sono utilizzati per il bouquet e per gli addobbi floreali dei matrimoni. Ideali per cerimonie estive, perché resistono alle alte temperature.

I lisianthus sono i fiori perfetti da regalare. Non solo per il loro significato. La loro eleganza si adatta perfettamente ad ambienti raffinati. È un fiore che subito si fa notare.

Ecco spiegato perché questo è il fiore più elegante ma poco conosciuto, che tutti dovremmo regalare alla persona amata per dirle “ti amo” e non è la rosa.