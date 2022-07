L’estate è nel pieno e molti segni zodiacali si godono la libertà delle calde giornate estive. Quattro di loro sono particolarmente felici da single in questa stagione, perché amano i flirt appassionati e gli incontri romantici, ma senza impegno.

Vediamo quali sono questi 4 segni che amano restare single d’estate.

4 segni zodiacali che sono più felici da single che in coppia durante i mesi estivi

La stagione più calda dell’anno riserva innumerevoli sensazioni di felicità, perché tra vacanze, tempo con gli amici e tanto sole, non possiamo che divertirci. Ma mentre alcuni segni dello zodiaco conteranno sul loro grande amore e per questo sono al settimo cielo, altri vogliono godersi assolutamente la loro vita da single.

Vediamo i primi due segni.

Acquario. Non c’è parola migliore per descrivere l’Acquario che “amante della libertà”. Ciò non significa che le relazioni siano fuori discussione per questo segno d’aria, ma preferiscono sicuramente restare single d’estate. E questo resterà il suo stile di vita, fino a quando non sentirà le farfalle nello stomaco.

Inoltre se un Acquario ha bisogno di compagnia, di solito ha una vasta cerchia di amici pieni di personalità straordinarie con cui vivere ogni avventura.

Il secondo segno è il Cancro. Il segno zodiacale del Cancro si gode la vita e per farlo non deve aspettare l’inizio di una relazione. Quest’estate questo segno si concentrerà principalmente su altre cose nella vita come nuove opportunità di carriera, sport, fitness e nuovi look in termini di moda.

Gli altri che preferiscono passare l’estate da single

Tra i 4 segni zodiacali che sono più felici da single in estate ce ne sono altri due. Tra questi la Bilancia. La voglia di sperimentare costantemente qualcosa di nuovo è più forte che mai nella Bilancia in estate. L’affascinante segno d’aria conoscerà molte persone interessanti, si innamorerà rapidamente, ma altrettanto rapidamente si disinnamorerà e intraprenderà nuove storie. Il Sagittario. Forse il segno più indipendente dello Zodiaco. Trovare la felicità in altre aree della loro vita che non sia l’amore, non è una sfida per questo segno del fuoco.

Che si tratti di un senso di realizzazione al lavoro, di tempo di qualità con gli amici o di una calda notte per soddisfare il proprio forte istinto di caccia, con trasgressioni piccanti e sentimentali in questa stagione.

Quest’estate il Sagittario non ha alcuna intenzione di impegnarsi.

Come abbiamo visto non tutti i segni zodiacali vogliono impegnarsi con qualcuno nei mesi estivi di quest’anno. L’universo sta ora dando ad alcuni segni zodiacali un desiderio speciale di indipendenza e autonomia.

Lettura consigliata

