L’Ariete avrà giorni finalmente invidiabili grazie ad una energia unica che ci preparerà al meglio per le imminenti vacanze. È il momento di pianificare un viaggio senza meta, che potremmo trovare anche a prezzi stracciati, affidandoci alla tecnologia. Il single del Toro farà bene a cercare il grande amore nello Scorpione. Non mettiamo, però, annunci sui giornali, ma indaghiamo con prudenza. Le coppie, finalmente, potranno godersi il loro aperitivo in riva al mare e chiarire qualche dubbio.

Un po’ di umiltà in più sarà di aiuto alla Vergine, mentre i Gemelli stanno bene da single

I Gemelli single continueranno ad essere tali non perché manchino le occasioni, ma perché è più forte di noi. Non vogliamo rapporti stabili, preferendo l’indipendenza. Poi, questa settimana, ci gira bene anche a livello economico. Gira molto bene anche al Cancro in linea generale, anche se qualche fastidio ci turberà la serenità. Per fortuna, tra poco potremo ricaricare le nostre batterie perché siamo quasi al limite delle forze. Anche il Leone ha dei giorni nei quali, improvvisamente, tutto si sistema. Addirittura, ci sarà offerto un lavoro nuovo e avremo tempo, in vacanza, per riflettere sulla scelta migliore.

Quanti problemi coi figli per la Bilancia. Si farà sempre più fatica a comunicare con loro, tanto da sembrare degli estranei. A volte, nemmeno la pazienza può aiutare in questi casi, ma un rimprovero in più. Quanto è suscettibile la Vergine, invece. Ci fanno una critica e subito partiamo con una arringa degna di un avvocato in nostra difesa. Per forza poi restiamo soli e la gente ci evita. Un po’ più di umiltà ci farà bene.

Problemi coi figli per la Bilancia, trasgressioni piccanti del Sagittario e crisi sentimentali per questo segno

Lo Scorpione è forte del suo carattere e tende sempre ad infischiarsene degli altri. Invece, non sempre saremo in grado di controllare ogni cosa e quindi rischieremo di restare soli. Che è successo al Sagittario? Da una vita quasi monastica, si trasformerà in un peccatore incallito, a furia di trasgressioni anche piccanti. Finalmente avremo qualcosa da raccontare nella nostra vita. Brutte notizie per il Capricorno, invece. Se ci siamo appena fidanzati, probabilmente il nostro rapporto ha i giorni contati. Non era cosa, anche se ci siamo illusi che potesse realmente durare.

L’Acquario poi non sta bene con sé stesso e quindi è il momento di cambiare radicalmente. A partire dal taglio di capelli, che è solo l’inizio di una rivoluzione. Quanta insicurezza nei Pesci. Siamo convinti che nessuno ci apprezzi e ci voglia bene, mentre, in realtà, non è così. A partire dai nostri cari che ci dimostreranno affetto.

