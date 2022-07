L’emergenza epidemiologica e la conseguente crisi economica hanno messo a dura prova imprese e famiglie. Sono stati tanti i lavoratori che da un giorno all’altro hanno perso tutto o quasi e hanno dovuto ricominciare. Il nostro Governo pertanto ha messo in campo diverse misure di sostegno per arginare la crisi. Ma una delle novità più importanti di questo 2022 è sicuramente l’istituzione dell’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico. Si tratta infatti di un sostegno economico stabile che sostituisce tante agevolazioni previste per i figli a carico, rendendo il tutto più semplice.

Si può richiedere per ogni figlio a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni. Mentre è senza limiti d’età nel caso di figli con disabilità. Per quanto riguarda l’ammontare, quanto più basso sarà l’ISEE tanto più elevato sarà l’importo dell’assegno unico. Infatti può andare da un minimo di 50 euro ad un massimo di 175 euro per ogni figlio minorenne a carico. Inoltre recentemente il D.L. n.73/22 ha stabilito importanti modifiche all’assegno unico, prevedendo maggiorazioni degli importi in caso di disabilità.

Basta un cellulare per inviare la domanda all’INPS e controllare il bonifico

La domanda dell’assegno unico è annuale e può presentarsi con le seguenti modalità:

mediante Patronati;

chiamando da rete fissa il numero verde 803.164 o il numero 06.164 164 da rete mobile;

mediante il portale web dell’INPS muniti di credenziale di accesso.

Ma da adesso c’è una grande novità comunicata dall’INPS nel messaggio n. 2925 del 22 luglio 2022.

Per rendere sempre più facili e veloci i servizi offerti, l’INPS arricchisce i suoi servizi telematici, in particolare la sua App INPS Mobile.

In particolare l’App dell’Istituto creata per offrire molteplici servizi agli utenti come inviare domande e documentazione, consultare le proprie istanze, si arricchisce ulteriormente. Nello specifico il nuovo servizio per presentare anche dai dispositivi mobili la domanda per l’assegno unico. Infatti l’App INPS Mobile comprende d’ora in poi anche il nuovo servizio dedicato all’assegno unico. La domanda potrà essere presentata anche tramite dispositivi mobili come tablet e cellulari. Da oggi basta un cellulare per inviare questa domanda. L’utente pertanto dovrà installare l’App “INPS Mobile” sul proprio telefonino o tablet e da lì selezionare “Assegno unico e universale per i figli a carico”. Si potrà pertanto sia inviare la domanda mediante tali dispositivi che consultare lo stato della propria pratica se già inviata precedentemente.

