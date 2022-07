Questi 3 segni zodiacali ad agosto vivranno giornate pesanti, non il leone

Alcuni lo chiamano il solleone. Si tratta di una descrizione efficace e sintetica di quanto avviene nel cielo. Il caldo torrido che appesantisce come un velo invisibile e diffuso le persone. Si tratta di giornate lunghe, climaticamente intense. Adatte a spiriti forti e talvolta individualisti come possono essere i figli del segno del Leone. Il periodo di predilezione è quello che unisce metà luglio a metà agosto.

Per molti si tratta di una pausa dalle attività. Si fugge dagli impegni, dalle città roventi e dalle convenzioni. Sarà che l’afa da fastidio a molti. Ma dovremmo sapere che, alcune giornate, saranno dubbiose per alcuni di noi. Questi 3 segni zodiacali ad agosto vivranno giornate pesanti.

Un classico per gli Scorpione

Ci sono alcuni segni che, bisogna dirlo, se la cercano. Conosciamo tutti gli Scorpione. Alle volte sembrano taciturni e meditabondi. Sembrano star passando un brutto quarto d’ora. In realtà, sono in uno stato di felice quiete in cui meditano sul da farsi. Poi all’improvviso li vediamo gioiosi e propositivi. La loro dinamica sembra essere quella dello slancio e della rincorsa. Il problema è che vivono periodi di profondi dubbi esistenziali. Questo avviene specialmente nei momenti di passaggio. Sotto la calura estiva si trovano di fronte ai loro piani strategici e alle loro aspettative. Passeranno giornate cupe e titubanti nell’umore. Ma, per fortuna, si tratta della riorganizzazione dell’itinerario di viaggio. A settembre torneranno molto forti.

I figli del segno del Toro hanno avuto un luglio interessante. Un nuovo incontro li ha fatti riflettere, mentre la sensazione adrenalinica di una avventura non prevista li ha fatti sorridere sul mondo. Ma si sentiranno stranamente stanchi. Hanno bisogno di ferie, e sembreranno spegnersi all’improvviso. La soluzione è dentro di loro, ma avranno il pesante dubbio di aver sbagliato qualcosa. Ciò che li potrà salvare è pensare all’affetto di qualche persona che hanno accanto, e del motivo per cui stanno lottando. Questo potrà far tornare la carica. Anche se non un umore splendente. Meglio usare questi giorni di agosto per riflettere su ciò che di buono hanno nella vita.

Questi 3 segni zodiacali ad agosto vivranno giornate pesanti, non il leone

I Capricorno spesso passano per misantropi. In realtà, non detestano l’umanità in senso stretto. Solo guardano con perplessità ed ironia ciò che capita di frequente intorno a loro. Potrebbero staccarsi dal gruppo nel corso di agosto. Dovranno dar sfogo al loro estro artistico e alla loro sensibilità. Nel loro caso, potrebbe essere consigliato un viaggio con sé stessi, troveranno in poco tempo l’istinto che li contraddistingue.

Massima attenzione, infine, alle compatibilità tra questi segni zodiacali. Altro che d’amore e d’accordo, potrebbero prendersi a testate o, peggio, a cornate.

