Chi non ha mai sognato di avere i capelli rossi? Sono una vera rarità. Possedere una chioma fulva è privilegio di una minima percentuale della popolazione mondiale. È proprio l’esclusività a fare della nuance scarlatta il colore riconosciuto come quello più affascinante e sensuale.

Un bel colore rosso, però, non è affatto semplice da riprodurre. Esistono innumerevoli tonalità e nessuna, nel momento in cui sfogliamo il profetico campionario del parrucchiere, sembra essere quella giusta. Quando scegliamo la tinta il rischio è sempre quello di ottenere un rosso innaturale, spendere soldi inutilmente e rovinare i nostri capelli. Il modo di evitare questa frustrante sensazione esiste, è gratuito e viene direttamente dalla terra. Quindi ecco 4 rimedi naturali della nonna per avere gratis capelli rossi senza tinta.

Capelli rossi e lentiggini

Il termine rutilismo definisce tutti gli esseri viventi che hanno la caratteristica fisica del pelo fulvo. Sono così categorizzati anche cani, gatti, volpi, lupi, scimpanzé e tanti altri animali. Negli esseri umani questo tratto particolare si accompagna, in generale, a un incarnato pallido, occhi chiari e lentiggini sul viso.

Ma da cosa dipende? Cosa dona questa particolare colorazione ai capelli? Sembra che il rutilismo sia dovuto a livelli alti di pigmentazione ramata, feomelanina, in abbinamento a livelli bassi di eumelanina, la pigmentazione scura. È una mutazione assolutamente naturale, solo molto rara. Un ulteriore prova del fatto che siamo tutti diversi e che questa diversità genera ricchezza, bellezza e forza.

4 rimedi naturali della nonna per avere gratis capelli rossi senza tinta

Se vogliamo una chioma da far girare la testa evitando l’effetto semaforo, ecco che è la terra a venirci in aiuto. Perché la natura, come sappiamo, possiede in sé stessa ogni risposta.

Maschera al tè nero e cannella

Per ottenere riflessi ramati su una chioma castano scuro basterà realizzare un impacco di tè nero e cannella da aggiungere al balsamo districante. Tenere la maschera per circa una mezz’ora e poi risciacquare abbondantemente.

Estratto di barbabietola e carota

Per questo rimedio della nonna basterà recarsi al supermercato e acquistare un succo alla barbabietola e carota. Versiamolo sui capelli e tenerlo in posa per circa un’ora. Questo estratto color fragola è particolarmente indicato per chi possiede una chioma bionda.

Infuso di alloro fresco

L’infuso di alloro si prepara bollendo l’acqua insieme a 5 foglie di alloro spezzettate. Dopo averlo lasciato raffreddare si usa come ultimo risciacquo prima della piega.

Infuso di paprika e rosa canina

Anche questo infuso si prepara portando l’acqua ad ebollizione. Una volta a temperatura, aggiungere 200 gr di rosa canina ogni mezzo litro, per poi spolverare la paprika fino a creare un composto pastoso. Questa maschera rossissima dovrà riposare sul capello per circa trenta minuti.