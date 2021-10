Se stiamo leggendo questo articolo è perché, probabilmente, anche noi siamo abituati a caricare il nostro cellulare senza rimuoverne prima la cover. E questo, è giusto saperlo, causa parecchi problemi al nostro dispositivo.

Il cellulare è entrato definitivamente a far parte delle nostre vite. Lo utilizziamo tutti i giorni a lungo e, secondo le stime, passiamo dalle 2 alle 3 ore quotidiane attaccati al cellulare.

Oggi vivere senza cellulare sarebbe impossibile. Non lo utilizziamo più solo per effettuare telefonate, ma anche per lavorare, consultare mappe stradali, calcolare quanti passi facciamo al giorno, e tanto altro ancora. Ecco perché, se si rovinasse, ci creerebbe non poco fastidio.

Il problema è che molte persone rovinano con le loro mani il proprio cellulare, senza neanche accorgersene. È il caso, ad esempio, di chi carica il cellulare quando è acceso, ma non solo. Sono parecchi gli errori che le persone commettono tutti i giorni con il proprio cellulare. E tra questi c’è anche metterlo in carica senza aver rimosso la cover. Scopriamo insieme che danno abbiamo causato al nostro telefono e smettiamo subito di farlo.

Brutte notizie in arrivo per chi carica il cellulare senza toglierlo dalla custodia

La tecnologia, ormai, ha un ruolo di primaria importanza nelle nostre vite. Tablet, cellulari, computer, sono dispositivi che oggi sono entrati a far parte ufficialmente delle nostre esistenze. Chi non sa usarle è inevitabilmente tagliato fuori.

Il problema è che, a volte, nell’utilizzo di questi strumenti, si commettono errori senza neanche averne la consapevolezza.

Quando colleghiamo il nostro cellulare al caricatore, ad esempio, non pensiamo di poter creare danni, ma a volte, invece, capita. Come dicevamo, caricare il cellulare senza aver rimosso la cover, danneggerà il cellulare. Perché?

Un problema di temperatura

La custodia, oltre a proteggere il cellulare da eventuali cadute, aumenta la temperatura del telefono. Se il telefono è nella custodia, infatti, il calore si fermerà all’interno e non potrà fuoriuscire. Il calore eccessivo potrà danneggiare il nostro telefono e potrà ridurre anche i cicli di carica. Ecco perché ci sono brutte notizie in arrivo per chi carica il cellulare senza toglierlo dalla custodia.

Attenzione anche a dove lo appoggiamo

Questo suggerimento riguarda chi possiede un pc. Se siamo abituati ad utilizzare il nostro computer sul cuscino o sul materasso, cambiamo subito abitudine. Il dispositivo è munito di sistemi di raffreddamento che non dovranno mai essere ostruiti, altrimenti rischieremo di danneggiare l’interno pc.

