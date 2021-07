In Italia si stimano circa 500mila persone che soffrono di diabete di tipo1. Circa 3 milioni e mezzo, invece, soffrono di diabete di tipo 2. Capita spesso che chi è affetto da questa patologia non ne sia a conoscenza. Poiché secondo il rapporto 2020 di Health Search questa malattia è in aumento, l’unico modo per proteggersi è prevenirla attraverso l’alimentazione.

Dallo studio della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston sul diabete di tipo 2 emerge una scoperta. Pare che mangiare cereali sia uno degli strumenti per combattere il diabete. Non solo, a rendere questi cibi preziosi alleati della salute è la quantità di amidi e di fibre contenute. La verità si ottiene tramite una semplicissima divisione. Il numero che risulta dalla divisione degli amidi per le fibre rivela la probabilità di ammalarsi.

4 preziosi cereali che aiutano a ridurre gli zuccheri e prevenire il diabete

Dallo studio emergono 4 preziosi cereali che aiutano a ridurre gli zuccheri e prevenire il diabete. Si parte dall’orzo perlato con un apporto di 9,2g di fibre e di 64,1 grammi di amidi all’etto. Il risultato in questo caso è il migliore sulla base delle ricerche effettuate. Seguono l’avena con un risultato di 7,98. Poi la segale a 8,59 e il farro a 8,6. Più a rischio sarebbero la pasta (36,4), il riso integrale e quello bianco con una cifra di 72,9.

La stessa Università di Boston afferma che sono i carboidrati complessi a fare la differenza. Essi non contengono solo fibre, ma vitamine e minerali che rallentano l’assorbimento degli zuccheri e regolano la produzione di insulina. I cibi migliori per accompagnare questi 4 cereali sono i semi oleosi e la frutta secca, che aiutano a regolare i livelli di colesterolo nel sangue.

Seguono le verdure, soprattutto quelle ricche di antiossidanti e carotenoidi (zucca, carote, verdura verde, pomodori etc) che hanno potere disinfiammante. Uno studio dell’Università di Cambridge, condotto dal professor Ju-Sheng Zheng, riporta che i cibi con un livello alto di vitamina C e carotenoidi diminuiscono la percentuale di rischio di diabete di tipo2. Per finire le fibre contenute nei legumi e anche in alcuni tipi di frutta. Anche il pesce gioca un ruolo molto importante grazie agli Omega3 e Omega6, capaci di limitare l’insorgere della malattia.

