In estate è capitato quasi a ognuno di noi di rimanere vittima di una fastidiosa scottatura solare. A volte ci dimentichiamo la crema protettiva oppure la usiamo nel modo sbagliato. O semplicemente abbiamo una pelle estremamente sensibile e stiamo troppo sotto il sole. Fortunatamente esistono molti rimedi sani e naturali per alleviare i sintomi senza problemi.

Ma viviamo nell’epoca dei social network e dei sedicenti esperti che ogni giorno danno consigli, spesso dannosi, su tutto lo scibile umano. Per esempio questi rimedi per le scottature stanno spopolando sui social ma sono davvero pericolosi. Vediamo perché.

Mai usare aceto e collutorio

Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando i video di persone che consigliano di usare l’aceto bianco per mitigare i dolori da scottatura. Mai metodo fu più sbagliato. Se mettiamo l’aceto sulla pelle rischiamo di aumentare il dolore e di trasformare le vesciche in vere e proprie ustioni. L’aceto ha un PH decisamente acido e può dare il colpo di grazia alla cute già in difficoltà.

In rete c’è anche chi consiglia di usare il collutorio a base di menta per far cessare il prurito e la sensazione di secchezza. Anche questo è un grave errore. Se la menta può dare un temporaneo sollievo, l’alcol del collutorio non farà che aumentare il dolore e distruggere le ultime barriere protettive rimaste.

Questi rimedi per le scottature stanno spopolando sui social ma sono davvero pericolosi: attenzione alla panna acida e al burro

I più fantasiosi propongono di usare anche la panna acida sulle scottature. Questo perché credono che possa reidratare la pelle e restituirle elasticità. In realtà questo metodo non è dannoso. É soltanto inutile e ci farà sprecare tempo e denaro.

Dobbiamo invece evitare di applicare il burro sulla pelle lesionata. Da questa pratica, purtroppo molto diffusa, mette in guardia anche l’ISS. Il burro da solo pochi secondi di sollievo e in cambio aumenta il rischio di infezioni. I suoi grassi trattengono il calore che si propaga e danneggia i tessuti cutanei.

