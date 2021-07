Noi di Proiezionidiborsa siamo grandi appassionati di cucina e soprattutto di piatti realizzati con prodotti naturali ottimi per la salute. Pochi giorni fa abbiamo parlato di come fare il pieno di Vitamina C e antiossidanti con un dolce a base di kiwi e nocciole. Oggi invece ci concentreremo su una ricetta che arriva dall’Africa: l’attiéké. Sembra un cous cous ma questo piatto esotico è incredibile per dieta e infiammazioni. E il segreto è tutto nella manioca fermentata.

Gli ingredienti per l’attiéké con verdure

L’attiéké è un piatto povero che sfrutta le incredibili proprietà curative della manioca. La manioca ha un grandissimo potere saziante e viene spesso consigliata come diuretico naturale. È ricca di carboidrati e di minerali fondamentali per il nostro organismo come fosforo, potassio e ferro. Ma non solo. La radice è ottima anche per curare le infiammazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Preparare la base per l’attiéké, però, non è molto facile. La manioca richiede giorni di lavorazione complessa e va fatta fermentare, essiccare e cuocere al vapore. Ma non ci spaventiamo. Possiamo trovare la base per l’attiéké già pronta in qualsiasi negozio etnico o nei supermercati.

Possiamo invece preparare il condimento e ci serviranno:

2 cipolle

5 pomodori freschi

un peperoncino

due cetrioli

sale e olio

una dose di attiéké congelato

Sembra un cous cous ma questo piatto esotico è incredibile per dieta e infiammazioni: la preparazione

Iniziamo a preparare il nostro piatto esotico mettendo a scongelare l’attiéké. Mentre aspettiamo che sia pronto procediamo con il condimento. Tagliamo le cipolle, i cetrioli e il peperoncino a fette e i pomodori a cubetti. Mettiamo le verdure in una ciotola abbastanza capiente e iniziamo a mescolare regolando con olio e sale. Facciamo riposare per qualche minuto.

É arrivato il momento di lavorare l’attiéké. Mettiamolo a cuocere a bagnomaria finché non diventa morbido. Quando è ancora tiepido aggiungiamo anche olio e sale e iniziamo a modellarlo per togliere i grumi. Pochi minuti di lavorazione e siamo pronti per l’impiattamento. In un piatto da portata distribuiamo l’attiéké e ricopriamolo con il condimento a base di verdure. Abbiamo appena realizzato una ricetta incredibile per pranzi e cene estive.

Se siamo particolarmente fantasiosi possiamo sostituire le verdure con del pesce azzurro. Sgombri, sardine e acciughe ci forniranno anche una preziosa dose di Omega 3.