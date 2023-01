Come conservare per settimane una zucca troppo grande senza sprecarne nemmeno un grammo

La zucca si può conservare anche fuori frigo per settimane prendendo alcune semplicissime precauzioni.

Se abbiamo acquistato o ci hanno regalato una bella zucca, ma non vogliamo consumarla subito, come possiamo conservarla per molti giorni, o anche settimane, senza che vada a male o ammuffisca? Le zucche sono famose per essere verdure molto serbevoli, cioè semplici da conservare a lungo, ma ovviamente non tutte le zucche sono uguali. Come regola generale, possiamo dire che più la zucca è grande e più la buccia è spessa, più sarà semplice conservare la zucca. Ma ecco alcune dritte per far durare più a lungo qualsiasi tipo di zucca abbiamo in casa.

La zucca si conserva meglio intera ma possiamo farla durare a lungo anche tagliata

La prima regola è semplice: è meglio conservare una zucca tutta intera. Se non abbiamo intenzione di consumarla a breve è molto meglio tenerla intera e non tagliarla a pezzi, anche se potrebbe sembrare più comodo farlo. Questo perché la buccia protegge la zucca dall’evaporazione eccessiva e dall’attacco di muffe e batteri. Se però abbiamo già tagliato e consumato un pezzo della zucca, non significa che non la possiamo comunque conservare.

Come conservare per settimane una zucca se l’abbiamo già tagliata

Per prima cosa cerchiamo di minimizzare il contatto tra la polpa che viene esposta una volta tagliata la zucca e l’ambiente circostante. Possiamo utilizzare una semplice pellicola trasparente per coprire la parte esposta della zucca. Una buona alternativa sono i fogli di carta cerata che ormai si trovano in molti negozi come alternativa alla pellicola per alimenti. La cera naturale, infatti, può aiutarci a proteggere la zucca sottostante dall’attacco di muffe.

Conserviamo la zucca in frigorifero se abbiamo abbastanza spazio. Se invece la zucca è ingombrante, possiamo conservarla in un luogo dalla temperatura il più possibile fresca e costante, come una cantina. Se abbiamo uno spazio esterno come un balcone o un terrazzo rivolto a Nord e che non prende il sole durante l’inverno, possiamo anche conservare la zucca all’esterno, all’interno di un contenitore. Il contenitore deve essere chiuso per evitare che insetti o altri animali possano attaccare la zucca, ma non deve essere ermetico per permettere un minimo di passaggio d’aria.

Congeliamola cruda o cotta per una conservazione ancora più prolungata

Abbiamo visto come conservare per settimane una zucca senza che nulla vada sprecato, ma in realtà il metodo più efficace per assicurarci che la zucca non vada a male è anche il più semplice: congelarla. Muniamoci di sacchetti grandi per il freezer, oppure di contenitori con coperchio. Tagliamo la zucca a fette oppure a cubi grossolani, sbucciamola e congeliamola così com’è. Non laviamola prima di congelarla per evitare che si formi uno strato di cristalli di ghiaccio sulla sua superficie. Quando vorremo utilizzarla potremo estrarre uno per uno i cubetti e lasciarli scongelare oppure gettarli direttamente in pentola.

Possiamo però anche congelare la zucca da cotta. Facciamola bollire fino a quando risulterà morbida, poi creiamo un purè aggiungendo dell’acqua calda o del brodo e triturandola con un frullatore. Poi congeliamo la zucca in un contenitore oppure in comode monoporzioni di zucca già cotta, velocissime da utilizzare alla bisogna.