Il mese di ottobre si presenta per certi versi molto interessante. Ci troviamo nel mese della Bilancia, che cederà il giorno 24 il testimone allo Scorpione. Il Sole così sarà presente durante il mese, prima in Bilancia e poi Scorpione. Questi due segni saranno particolarmente baciati dalla fortuna avendo avuto un settembre in mezza tinta.

Ma non sono solo questi gli aspetti del cielo astrologico, che ci riserva il mese di ottobre. Troveremo anche Mercurio nel segno della Vergine, che passerà poi in quello della Bilancia e infine nello Scorpione. Mercurio è un segno molto loquace, che velocizza tutti gli aspetti della vita, compresi quelli economici. Ci potrebbe essere un momento, perciò, in cui potrebbe regalare qualche buona notizia. Sicuramente a quelli della Vergine, della Bilancia e verso fine mese allo Scorpione.

Il segno dello Scorpione favorito

Quest’ultimo è un segno che si prepara ad un fine ottobre e un mese di novembre abbastanza proficuo. Infatti, troverà proprio al 24 l’entrata di Venere nel suo segno. Prima però Venere si soffermerà nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere sono due segni che in genere si intendono bene. Favoriranno lo Scorpione che potrà approfittarne, grazie anche alle sue qualità di base.

Venere e Mercurio insieme offriranno allo Scorpione la possibilità di risolvere alcuni problemi. Essendo un segno d’acqua è abbastanza sensibile a livello dei sentimenti. La lucidità di Mercurio e di Venere daranno a quelli del segno l’energia giusta per mettere a posto dei piccoli problemi. Anche l’ambiente di lavoro troverà nuove energie e nuove spinte, per poter far avanzare quei progetti che durante il mese di settembre sono rimasti un po’ stagnanti.

Ottobre riempirà d’oro questi segni zodiacali grazie a Venere e Mercurio

Il mese di ottobre è soprattutto il mese della Bilancia. Venere passeggia all’interno del segno e regala la sua presenza a quelli della Bilancia, noti per il fascino amoroso. Non ci dovrebbero essere problemi da questo punto di vista, grazie alla presenza del pianeta dell’amore. Tutto dovrebbe scorrere liscio come l’olio e, anzi, le persone ancora single potrebbero trovare l’occasione di rendere stabili i propri sentimenti.

Un aiuto, quest’ultimo, che nasce anche dalla presenza del pianeta Marte in Gemelli. Allora ottobre riempirà d’oro questi segni zodiacali, grazie a questa energia un po’ giocosa, che darà più slancio alla Bilancia. Sarà l’occasione per trovare nuova vitalità all’interno della coppia e dare forza ai propri sentimenti amorosi.

La stessa triade, cioè Mercurio, Venere e Marte, daranno una mano a quelli della Bilancia a trovare maggiore fortuna, per quanto riguarda l’aspetto economico. Si potranno ridisegnare le aspettative sul lavoro, ma anche ricevere dell’inaspettata fortuna dall’esterno.

Il mese di ottobre si rivela, così, particolarmente proficuo per i segni della Bilancia e dello Scorpione.

