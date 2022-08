Ogni anno si ripropone lo stesso quesito, ovvero dove festeggiare il Ferragosto? Un dilemma che riguarda non solo i ragazzi, che hanno voglia di divertirsi, ma anche coppie e famiglie in cerca di relax. Praticamente un po’ tutti vorrebbero approfittare del ponte per organizzare qualcosa e passare un paio di giorni lontano da casa, senza oltrepassare i confini italiani.

Molti, però, sono scoraggiati dall’alta stagione di agosto e rinunciano a prenotare. Effettivamente, i costi per trascorrere 3 giorni fuori a cavallo del 15 agosto potrebbero costarci non poco, ma tutto dipende dalle località che sceglieremo. Basta poi mettere in pratica qualche piccolo accorgimento per risparmiare e rendere speciali questi giorni di festa.

Vacanze al mare

Le località di mare, in estate, sono prese di mira, soprattutto le zone più famose e turistiche. Invece ci sono luoghi che non consideriamo spesso, perfetti per andare in vacanza anche a Ferragosto e godere di spiagge strepitose.

Troveremo mare azzurro e sabbia chiara a Ricadi, in Calabria, in provincia di Vibo Valentia. Sembrerà di essere in qualche isola tropicale nella zona della Costa degli Dei, ideale per stenderci al sole e rigenerare corpo e mente. Se le offerte last minute negli alberghi sono terminate, non disperiamo, perché per risparmiare potremo affittare qualche casa vacanza, poco distante dal mare.

Spettacolari acque cristalline caratterizzano Silvi Marina, in Abruzzo, tanto da ricevere diverse Bandiere Blu. Anche le famiglie troveranno diversi comfort, come i lidi e stabilimenti attrezzati. Potremmo approfittare anche per vedere la parte storica del paese e ammirare spettacolari panorami sul Belvedere. La sera di Ferragosto è usanza organizzare un meraviglioso spettacolo pirotecnico.

4 mete economiche in Italia dove andare a Ferragosto per 3 giorni

Non tutti amano passare le vacanze vicino al mare, sono in tanti a preferire località più fresche. C’è chi desidera trascorrere ferie e il Ferragosto lontano dal caos, immersi nella natura. Ecco, quindi, gli incredibili paesaggi nella Gola del Furlo, un luogo incantato dove il fiume Candigliano ha eroso la roccia fino a creare questo canyon naturale.

Sono diverse le attività da fare in zona, come organizzare percorsi in famiglia al tramonto o divertirsi al parco avventura o rilassarsi facendo un semplice pic-nic.

Orvieto

Per festeggiare il Ferragosto, anche le città d’arte rappresentano un’alternativa da non sottovalutare. Ad Orvieto, in Umbria, in pochi giorni potremo visitare tutti i punti di interesse storico e i vari musei, come quello archeologico o Etrusco. Imperdibile il meraviglioso Duomo, che racchiude diversi stili architettonici, romanico e gotico, tra le più belle Cattedrali del Mondo. Un luogo ricchissimo di testimonianze del passato, dove perdersi tra i caratteristici vicoli e abitazioni in tufo.

Ecco, quindi, 4 mete economiche in Italia dove andare a Ferragosto, anche con tutta la famiglia, e vivere un’esperienza irripetibile, senza spendere un patrimonio.

